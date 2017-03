Vihreät aktiivisimpia vaalikoneen vastaajia, keskustalaiset ehdokkaat hännillä

Politiikka

kuntavaaliehdokkaat ovat vastanneet aktiivisimmin Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteiseen vaalikoneeseen. Vihreiden ehdokkaista yli 60% on vastannut vaalikoneeseen.Sen sijaan keskustan ja RKP:n ehdokkaat ovat vastanneet huomattavasti vähemmän aktiivisesti: keskustalaisista vain joka kymmenes on vastannut vaalikoneeseen.HS:n ja IS:n vaalikoneet avataan ensi viikolla.5.3. kello 24 mennessä vastanneet ehdokkaat ovat varmasti mukana, kun vaalikone avataan. Tyypillisesti vaalikoneessa on eniten liikennettä niinä päivinä kun se avataan.Ongelmatilanteissa voi kysyä neuvoa sähköpostitse osoitteesta dev@hs.fi