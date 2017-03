Eduskunta keskustelee tänään, pitäisikö eutanasia laillistaa – HSTV näyttää keskustelun kello 17 alkaen

Politiikka

Eduskunta

Ylen

Kansalaisaloitteen

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Iiro%20Viinanen

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ilkka%20Taipale

Konkaripoliitikkojen eutanasia-aloite eduskunnassa - HSTV:n suora klo 17 -1