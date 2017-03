”Maailmassa on meneillään raaka arvojen sota” – Heidi Hautalan mielestä valtiot ovat viemässä naisten oikeuksia takaisin menneisyyteen Europarlamentaarikko Heidi Hautalan mielestä EU:lla on näytön paikka nyt, kun Yhdysvalloissa ja Venäjällä vanhoilliset arvot ovat vahvistuneet. Hän on pettynyt pääministeri Juha Sipilän EU-linjaukseen.