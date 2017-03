Enemmistö suomalaisista haluaa pitää yksityiset poissa kuntien palveluista – vain viidesosa kannattaa laajaa ulkoistamista

Politiikka

palveluiden laaja ulkoistaminen ei saa kovin suurta kannatusta suomalaisten keskuudessa. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreesta selvityksestä.Selvä enemmistö, 74 prosenttia suomalaisista katsoo, että olennaista julkisissa palveluissa ei ole se, kuka niitä tuottaa.Silti Evan kysely kertoo, että vain viidesosan (21 prosenttia) mielestä maamme julkisista palveluista suuri osa tulisi ulkoistaa yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi, jotta palveluiden tuotanto tehostuisi.Enemmistö eli 56 prosenttia on toista mieltä.ulkoistamisen hyväksyntä on hieman kasvanut neljän vuoden takaisesta pohjanoteerauksesta, mutta se on edelleen vähäistä verrattuna esimerkiksi parinkymmenen vuoden takaisiin lukemiin. Ajatus ei saa enemmistön tukea yhdessäkään väestöryhmässä.Eva on tehnyt vastaavia selvityksiä jo pitkään. Suurimmillaan palvelujen ulkoistamisen kannatus oli syksyllä 1992, jolloin enemmistö, 52 prosenttia, olisi halunnut ulkoistaa laajasti palveluja. Tällöin vastustajia oli vain 26 prosenttia.Tähän verrattuna uusimman kyselyn tulokset ovat lähes päinvastaiset.kunnan tehtäväalueella kannatetaan yhteistyötä kunnan ja yksityisten palveluntuottajien kesken.Kaikkein myönteisimmin kunnan ja yksityisen tuottajan yhteistyöhön suhtaudutaan silloin, kun se koskee lasten päivähoitoa, katujen ja teiden ylläpitoa, infrastruktuurin rakentamista tai kulttuuritoimintaa.Sen sijaan kaksi kolmesta suomalaisesta vaatii, että kunta hoitaa kokonaan itse koulut, kaavoituksen ja kirjastot.Maakuntauudistuksen jälkeen nämä kolme tehtävää näyttäisivät muodostavan kunnan kovan ytimen.sisältyvä valinnanvapaus saa kyselyn perusteella kansalaisilta enemmän kannatusta kuin vastustusta.Suomalaisista 45 prosenttia arvioi myönteisesti mallia, jossa kansalainen valitsee itselleen palveluntuottajan. Kielteisesti valinnanvapauteen suhtautuu 31 prosenttia.Asennoituminen vaihtelee lähinnä puoluekannan perusteella. Vankimmin valinnanvapautta kannatetaan hallituspuolueiden kokoomuksen ja keskustan äänestäjien parissa, perussuomalaisia asia jakaa hieman enemmän. Kielteisimmin suhtautuvat vasemmistopuolueiden äänestäjät.kysyttiin myös näkemyksiä kuntademokratian tilasta.Raportti katsoo, että kunnissa kytee demokratiaongelma, sillä 70 prosenttia suomalaisista kokee oman kuntansa hallinnon ja päätöksenteon itselleen hyvin etäiseksi. 59 prosentin mielestä valtuustoissa istuu liikaa kunnan omia työntekijöitä.Noin joka toinen vaatii suoran demokratian lisäämistä, kuten kunnallisia kansanäänestyksiä tai suoraa pormestarivaalia.