Ruotsin Gripen on kansalaisten ja reserviläisten suosikki uudeksi hävittäjäksi – Ranskan Dassault jäi peränpitäjäksi

Mikäli Suomen kansa saisi päättää ilmavoimien seuraavan hävittäjätyypin valinnasta, voittajaksi voisi nousta ruotsalainen Jas Gripen.



Ainakin Gripen otti ykkössijan kyselyssä, jonka teetti Reserviläisliitto.



Tulosten mukaan 21 prosenttia suomalaisista valitsisi uudeksi monitoimihävittäjäksi Gripenin. Kakkossijalle ylsi yhdysvaltainen Super Hornet, jonka hankinnan kannalle kallistui 15 prosenttia vastanneista.



Hännille jäi ranskalainen Dassault Rafale, jonka hankintaa kannatti vain kaksi prosenttia vastanneista.



Reserviläisliiton jäsenten näkemykset ovat samansuuntaisia. Neljännes reserviläisistä hankkisi seuraavat hävittäjät länsinaapurista. Kakkossuosikiksi reserviläisten keskuudessa nousi kisan ennakkosuosikki, yhdysvaltainen F-35 -häivehävittäjä 16 prosentin kannatuksellaan.



Vain yksi prosentti reserviläisistä kallistuisi valinnassa Dassault Rafale -monitoimihävittäjään.



Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät tulevat tiensä päähän vuosina 2025–2030. Uudeksi vaihtoehdoksi on tarjolla on viisi erilaista monitoimihävittäjää Ruotsista, Yhdysvalloista ja Ranskasta sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon -hävittäjä.



Epävarmojen osuus nousi molemmissa tutkimuksissa huomattavan suureksi. Kansalaisista 39 prosenttia ei osannut tai halunnut ottaa kantaa. Reserviläisten keskuudessa 30 prosenttia oli epätietoisia.



Puolustusministeriöllä on parhaillaan käynnissä Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden läpikäynti. HX-hävittäjähanke on noin 15 vuoden projekti, jossa hankintapäätös on tehtävä 2020-luvun alussa.



Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin tammi-helmikuun vaihteessa. Haastattelujen kokonaismäärä oli 1 002. Joukko edustaa 15 vuotta täyttänyttä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaalla asuvia.



Reserviläisliiton jäsenkysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen antaneille jäsenille. Vastauksia saatiin 3 267.