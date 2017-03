Päijät-Hämeen kuntayhtymä käynnistää isot yt-neuvottelut – 200 työntekijää uhkaa potkut

Politiikka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä käynnistää isot yt-neuvottelut, jotka saattavat johtaa noin 200 työntekijän vähentämiseen.



Neuvotteluissa on mukana noin 800 työntekijää, mikä on noin kymmenen prosenttia yhtymän työntekijöistä.



Hyvinvointiyhtymä on Lahden seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhoitoalan yhteenliittymä. Mukana on 12 kuntaa.



Yhtymän hallitus on asettanut seitsemän miljoonan euron säästötavoitteen.



Neuvottelut ovat seurausta siitä, että kolme organisaatiota, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ja peruspalvelukeskus Oiva, yhdistyvät.



Irtisanomisten lisäksi osa-aikaistamiset sekä mahdolliset siirrot tehtävistä toisiin kuuluvat myös neuvoteltaviin asioihin.



Irtisanomiset ja muut toimenpiteet toteutetaan kuluvan kevään aikana.