Ilmailualan perjantaina uhkaavaa lakkoa yritettiin purkaa yömyöhään

Neuvottelut ilmailualan lakon välttämiseksi jatkuivat Helsingissä valtakunnansovittelijan johdolla myöhään keskiviikon vastaisena yönä.



Ellei sopua löydy, seuraava lentomatkustajia koskettava lakko järjestetään perjantaina.



Tuolloin Airpron niin kutsuttujen maapalveluiden eli esimerkiksi matkustajapalveluissa, jäänpoistossa sekä turvatarkastuksissa olevat työntekijät ovat lakossa kello 15–19. Perjantain jälkeen seuraava mahdollinen lakkopäivä on ensi viikon keskiviikko.



Työriita koskee Airpron työehtoja. Osapuolina ovat Ilmailualan Unioni (IAU) ja Airprota edustava palvelutyönantajien Palta. Valtakunnansovittelijan mukaan riidan ytimessä on ”erityisesti kysymys siitä, mitä ja kenen sopimaa työehtosopimusta Airpron tuottamissa maapalveluissa noudatetaan”.



IAU:n mukaan yhtiön työntekijät nauttivat muita suomalaisia alan työntekijöitä huonommista työehdoista.



Airpro kiistää väitteen. Paltan mielestä taustalla on järjestöpoliittinen kisa, jossa IAU yrittää vahvistaa asemaansa.



Mahdollista on, että valtakunnansovittelija tekee sovintoehdotuksen, joka menee niin IAU:n kuin Paltankin päätettäväksi keskiviikkona.



Ellei sopimukseen päästä, koskettaa perjantain lakko satoja tai tuhansia lentomatkustajia.