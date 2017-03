7 kysymystä: Sari Essayah on taistellut terveyspalvelujen ajanvarauksen kanssa – ”On vaikea päästä puhelimella läpi”

Politiikka

1. Olet ehdolla kuntavaaleissa Lapinlahdella. Mistä löydät ajan valtuustotyöhön? ”Valtuusto Lapinlahdella kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa. Jos kansalaiset minut valitsevat, hoidan valtuustotyön. Hoidin sen muun ­muassa meppinä ollessa Brysselistä käsin, joten kokemusta on, että sen pystyy hoitamaan.”



2. Mikä on sote-uudistuksen voimaantultua kunnan tärkein tehtävä? ”Kunnan elinvoima, varhaiskasvatus ja koulutus.”



3. Mitä kotikuntasi palveluita käytät itse? ”Kirjastoa, liikuntapalveluja hyvin monipuolisesti, kansalaisopistoa. Sosiaali- ja terveyspalveluja harvakseltaan.”



4. Kerro tilanne, jossa olet törmännyt onnistuneeseen tai hyvin hoidettuun kuntapalveluun. ”On paljon hyviä kuntapalveluja. Kansalaisopiston palvelut ovat aivan loistavia. Lapinlahti, joka on 10 000 asukkaan kunta, pusertaa paksun esitenivaskan verran erilaista harrastustoimintaa ja opiskeluryhmiä, kielten opiskelua, musiikkia ja liikuntaa ja luentosarjoja. Ihmettelen mistä tämä kaikki tulee. Se on valtava tarjonta vapaata sivistystyötä.”



5. Kerro tilanne, jossa olet törmännyt epäonnistuneeseen tai huonosti hoidettuun kuntapalveluun. ”Ajanvaraus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Itsellänikin on kokemusta, että on vaikea päästä puhelimella läpi ja saada ihmisille aikoja. Sosiaali- ja terveyskysymyksissä on kuntien kipupisteet, juuri siinä kuinka nopeasti pääsee vastaanotolle.”



6. Kd-nuoret ovat ehdottaneet, että 16-vuotiaana pääsisi äänestämään kuntavaaleissa. Oletko samaa mieltä? ”He eivät ehdottaneet pelkästään äänestysoikeutta, vaan myös mahdollisuutta asettua ehdolle. Se tarkoittaisi täysi-ikäisyyden rajan laskemista 16 vuoteen. En kannata sitä sellaisenaan, mutta on tässä enemmän järkeä kuin monien muiden poliittisten nuorisojärjestöjen ehdotuksissa, jotka lähtevät äänioikeudesta, mutta eivät oikeudesta asettua ehdolle. Mutta nyt kun olen teinien äiti, niin kyllä se 18 on ihan hyvä.”



7. Miksi ihmisen pitäisi innostua äänestämään kuntavaaleissa? ”Kuntavaaleissa päätetään arjen lähipalveluista, jotka kaikkein eniten vaikuttavat arjen toimintaan, koulu­tuksesta, terveydenhuollosta, kulttuurista ja sivistyksestä. Ne ovat isoja päätöksiä.”