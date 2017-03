Puolueet ovat pulassa, mutta näin ne voisi pelastaa – nuorisojärjestöjen johtajat kertovat ratkaisunsa

Politiikka

Ehdotus 1: Puoluejohto pitäisi valita jäsenäänestyksellä. Vaalin voisi jopa avata kaikille kannattajille.

Ehdotus 2: Äänestäjiä pitäisi ajatella ikään kuin puolueen asiakkaina, ei johdettavana vaalikarjana. Heille pitää tarjota enemmän myös vaalien välillä.

Ehdotus 3: Hierarkkisuuden sijaan puolueiden pitäisi olla asiantuntijaorganisaatioita, joiden pitäisi sietää myös ristiriitaisia näkemyksiä. Puheenjohtajia voisi olla useita, eri aiheiden mukaan.

Ehdotus 4: 16-vuotiaille pitäisi antaa äänioikeus.