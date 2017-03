Politiikka

Eduskunta käsittelee kello 14 alkavassa istunnossa kansalaisaloitetta nollatuntisopimusten kieltämiseksi.



Nollatuntisopimus tarkoittaa sitä, että työnantaja ei sitoudu tarjoamaan tiettyä määrää työtunteja viikossa, vaan tarjous sisältää vaihteluvälin, esimerkiksi 0–30 tuntia viikossa. Työntekijä ei voi olla varma saako hän yhtään työtuntia tehdäkseen.



Kansalaisaloitteen tavoitteena oli nollatuntisopimusten kieltäminen työsopimuslailla. Lisäksi siinä ehdotettiin, että työaikalaissa kiellettäisiin työnantajan määräämä osa-aikatyö, jonka säännöllinen työaika on alle 18 tuntia viikossa.



Täysistunnossa käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö, jossa aloite esitetään hylättäväksi.



Valiokunnan mukaan yrittäjällä on usein tarve teettää työtä vähemmän kuin 18 tuntia viikossa ja sellaista ei tule lainsäädännöllä estää. Myös työntekijät voivat haluta työtä alle 18 tuntia viikossa.



Valiokunta myöntää, että nollatuntisopimuksiin liittyy työntekijän kannalta ongelmia, mutta säännösten muuttaminen pitäisi tehdä työaikalain uudistuksen yhteydessä.



Mietintö ei ollut yksimielinen. Sdp:n ja vasemmistoliiton mielestä valiokunnalla ei ollut esittää mitään ratkaisukeinoja ongelmaan ja siksi ne esittävät, että hallitus antaisi niin sanotun vaihteluvälimallin, jolla rajoitetaan nollatyösopimuksia.