Hallitus antaisi ulkomaisille kasvuyrittäjille pikakaistan oleskeluluvan saamiseksi

Politiikka

Hallitus haluaa helpottaa ulkomaisten yrittäjien ja asiantuntijoiden tulemista Suomeen ja esittää erityistä startup-oleskelulupaa sekä parannuksia asiantuntijoiden oleskeluluvan ehtoihin.



Startup-oleskelulupa olisi mahdollista myöntää nopeutetulla aikataululla muutamassa viikossa ja tavallista pidemmäksi ajaksi. Ensimmäisen luvan saisi suoraan kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen oleskelulupa on mahdollista uusia.



Startup-oleskeluluvan saamisen ehtona kuitenkin on, että hakija pyytää yritysideastaan lausunnon kasvuyrityksiä ja tuotekehitystä rahoittavalta Tekesiltä. Lupa heltiää, mikäli Tekes arvioi, että yritysideassa on potentiaalia nopeaan kansainväliseen kasvuun. Maahanmuuttovirasto ei enää arvioisi yrityksen liiketoimintamallia.



Oleskeluluvan saaminen ei myöskään edellyttäisi, että yritystoiminnasta saa heti alkuvaiheessa tuloja. Lain edellyttämä toimeentulo Suomessa elämiseen voitaisiin osoittaa muilla varoilla, kuten säästöillä. Myös perheenjäsenet voisivat tulla Suomeen, jos toimeentulo on kunnossa.



Mallia startup-oleskelulupaan hallitus on hakenut Tanskasta.



Lakiluonnos sisältää myös parannuksia asiantuntijan oleskeluluvan ehtoihin.



Ensimmäinen oleskelulupa myönnettäisiin jatkossa suoraan kahdeksi vuodeksi nykyisen vuoden sijaan. Myös asiantuntijan perheenjäsenet voisivat saada samalla kahden vuoden oleskeluluvan.



Lisäksi jatkoluvan voisi tulevaisuudessa hakea sähköisesti, eikä sen saaminen edellyttäisi henkilökohtaista käyntiä Maahanmuuttovirastossa.