Sairaanhoitajat epäilevät sote-uudistuksen onnistumista – enemmistö ei tiedä, miten vaikuttaisi omaan työhön

Hallitus ei ole onnistunut vakuuttamaan yhtä sosiaali- ja terveydenhuollon avainryhmää eli sairaanhoitajia siitä, että sote-uudistus onnistuisi.



Sairaanhoitajaliiton teettämän kyselyn mukaan vain reilu viidesosa eli 23 prosenttia hoitajista uskoo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen onnistuvan.



60 prosenttia uskoo, että ei onnistu. Loput eivät osanneet sanoa kantaansa vielä keskeneräisestä uudistuksesta, jota koskevat laitkin ovat hyväksymättä.



Hoitajista 87 prosenttia uskoo, että uudistukseen liittyvän valinnanvapauden käytännön toteutus voi osoittautua ongelmalliseksi.



Valinnanvapauden sisältö on vielä osittain auki, koska sitä koskeva lakiesitys on vasta lausuntokierroksella. Hallitus on luvannut ottaa lausunnot huomioon lain viimeistelyvaiheessa.



Suurimmalle osalle hoitajista ei ole omassa organisaatiossa kerrottu, miten sote-uudistus vaikuttaa omaan työhön ja työpaikkaan.



Enemmistö hoitajista uskoo soten vähentävän sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja, mutta vain reilu viidennes uskoo, että oma työpaikka olisi vaarassa.



Yli puolet vastanneista pitää sote-uudistusta lähtökohtaisesti tarpeellisena ja hyvänä asiana. Hoitajat eivät kuitenkaan usko, että sillä pystytään hillitsemään kustannuksia.



Eniten kannatusta saa ajatus, että sotella parannetaan palveluiden saatavuutta. Siihen uskoo 28 prosenttia hoitajista.



Sairaanhoitajaliiton kyselyyn vastasi 1 831 sairaanhoitajaa. Heistä yli 1 500 työskentelee julkisella sektorilla. Vastanneista yli 1 700 on naisia.