Politiikka

Sairaanhoitajaliiton Sairaanhoitajaliiton

Vastaavaa

Soten

jäsenilleen tekemä kysely sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on masentavaa luettavaa sote-uudistuksen valmistelijoille.Vastaajat, joista valtaosa on julkisen sektorin eli kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä, pelkäävät tulevaa. Ani harva uskoo, että koko sotesta tulee mitään.Miten itse vastaisit, jos olisit samassa tilanteessa kuin sairaanhoitaja?Suurimmalle osalle ei ole kerrottu omalla työpaikalla, mitä se sote oikein vaikuttaa omaan työhön ja työpaikkaan. Eipä taida työnantajakaan vielä tietää sitä tarkalleen.Se tiedetään, että sote ja maakuntauudistus tarkoittavat jättiläismäistä henkilöstön siirtoa vajaan kahden vuoden päästä.Maakunnat aloittavat 1. tammikuuta 2019, ja kaikkiaan niiden palvelukseen siirtyy valtiolta ja kunnilta yli 200 000 työntekijää. Heistä pääosa on sote-alan työntekijöitä.ei ole Suomen mittakaavassa ennen tehty. Miten se vaikuttaa työehtoihin ja palkkaukseen? Mitä tapahtuu, kun siirtymäajat ovat ohi? Tietoa tarvittaisiin roppakaupalla lisää kaikilla tasoilla.Sairaanhoitajaliiton kysely kertoo, että tämänhetkisen epävarmuuden varmin seuraus on negatiivisuus koko uudistusta kohtaan.vaikeuskerrointa lisää se, että muutos ei jää henkilöstön siirtoon.Julkiselle sektorille pitäisi lisäksi myydä kokonaan uusi näkökulma eli potilaan valinnanvapaus. Hoitajat eivät ole vielä tätä näkökulmaa ostaneet: melkein 90 prosenttia uskoo, että valinnanvapaus voi käytännössä olla ongelmallinen toteuttaa.Kun asenne on jo valmiiksi näin negatiivinen, avainasemaan nousee hyvä johtaminen.Kaikkein vaikeinta on johtaa muutosta, ja nyt sen pitäisi onnistua vielä 18 kertaa eli jokaisessa uudessa maakunnassa.