Puolueet haluavat tarjota jotain jokaiselle mutta erojakin löytyy – Katso HS:n hakukoneella, mitä puolueet sinulle lupaavat

Tällaisia lupauksia ohjelmista löytyy opiskelijalle, pikkulapsen ja teinin vanhemmalle sekä eläkeläiselle

Outi Opiskelija,

Liisa Lähiöläinen

Aleksandra Autoileva

Emma Eläkeläinen

tulevaisuus tehdään nyt.” ”Arjesta se alkaa.” ”Kaikille hyvä kunta.”Puolueiden iskulauseiden perusteella on vaikea päätellä, mitä ne ajavat. Vai olisitko arvannut, että yllä ovat vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja kokoomuksen sloganit?Puolueiden tarkemmat tavoitteet on kirjattu vaaliohjelmiin. Tosin nekin on usein ympäröity korulausein, joiden seasta konkreettisia ehdotuksia on vaikea löytää.HS kävi läpi kahdeksan eduskuntapuolueen vaaliohjelmat. Useimmilla puolueilla on vaaliohjelmaksi kutsuttu dokumentti, mutta Sdp:n ja vasemmistoliiton kohdalla nojattiin ”vaalikärjiksi” nimettyihin teksteihin.Voit tutkia HS:n laatimia ohjelmien tiivistelmiä hakukoneella. Valitse ensin, mikä teema sinua kiinnostaa erityisesti, ja sitten minkä puolueen näkemyksen haluat lukea.Hakukoneeseen on valittu asioita, jotka erottavat puolueita. On myös asioita, joista kukaan ei ole eri mieltä.Esimerkiksi liki kaikki puolueet korostavat, että sisäilmaongelmaiset koulut on korjattava viipymättä. Kukaan ei tosin mainitse, mistä rahat ponnistukseen otetaan. Pelkästään Helsingin kaupungin kouluissa on korjausvelkaa noin 400 miljoonaa euroa – eli sen verran koulujen paneminen kokonaisuudessaan kelvolliseen kuntoon maksaisi.Myös joukkoliikenne on kaikille tärkeää. Sen sijaan autoilijan voisi olla vaikea löytää puolustajaansa, jos tuijottaisi pelkkiä vaaliohjelmia. Esimerkiksi perinteinen autopuolue kokoomus mainitsee autoilun ohjelmassaan vain kaksi kertaa.Jos haluat tutkia vaaliohjelmia kokonaisuudessaan, pääset lukemaan niitä näiden linkkien kautta. (Osa linkeistä avaa suoraan ohjelman pdf-tiedostona.) Juttu jatkuu linkkien jälkeen.20, asuu kaupungissa ja liikkuu usein pyörälläKokoomuksen mukaan ”pitkään kesäyöhön auki olevat terassit kuuluvat kaupunkikuvaan.” Pyöräily on yksi kulkumuoto muiden joukossa.Sdp haluaa kunnat rakentamaan lisää opiskelija-asuntoja. Liikenneratkaisuissa ”2000-luvun baanat, pyörätiet” nostetaan esille.Keskusta korostaa, että kaupungeissakin on oltava viheralueita.Perussuomalaiset haluaa laskea asumisen hintaa muun muassa purkamalla pysäköintinormeja. Pyöräily on ”mukava harrastus, mutta mahdollista vain harvoille”. Sen ehdoilla kaupunkia ei saa suunnitella.Vihreät haluaa rakentaa ympäristöä, jossa lyhyet matkat voi liikkua jalan tai pyörällä. Puolue myös lupaa alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn.Vasemmistoliitto haluaa suuriin kaupunkeihin ”vuokrankorotusjarrun” eli palauttaa vuokrasäännöstelyn. Kaavoituksen pitää mahdollistaa pyöräily ja kävely.Rkp korostaa opiskelijoiden oikeutta saada hyvää opetusta kummassakin kansalliskielessä.Kristillisdemokraatit ilmoittautuu perhepuolueeksi, joten sinkulle sillä on vähän tarjottavaa., 30, on juuri palaamassa vanhempainvapaalta töihin.Kokoomus haluaa maksuttoman, osa-aikaisen (20 tuntia / viikko) varhaiskasvatuksen. Yhä useampi lapsi saatava sen piiriin.Sdp haluaa, että varhaiskasvatuksesta tehdään maksutonta. Korostaa, että lähiöitä on korjattava ja kehitettävä.Keskusta haluaa päivähoidon laskutuksesta joustavaa, mutta korostaa kotihoidon asemaa. Ehdottaa, että osan kuntaverostaan voisi halutessaan maksaa vaikka mökkikuntaansa.Perussuomalaiset painottaa kotihoitoa. Voisi löysätä pysäköintipaikkavaatimuksia asumisen hinnan laskemiseksi. Kannustaa suomalaisia hankkimaan lisää lapsia.Vihreät haluaa edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja turvata keskustojen lapsiperheiden palvelut. Korostaa joukkoliikennettä.Vasemmistoliitto haluaa 3–5-vuotiaille maksutonta varhaiskasvatusta. Joukkoliikenteeseen panostettava, että ihmiset pärjäävät ilman autoa.Rkp haluaisi kieltenopetuksen alkavan esikoulussa.Kristillisdemokraatit puolustaa kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisiä. Alennuksia joukkoliikenteeseen., 45, asuu kehyskunnassa teini-ikäisen lapsensa kanssa.Kokoomus mainitsee autoilun vain kaksi kertaa, mutta parantaisi raideliikennettä. Lupaa lapsille ja nuorille maksuttoman harrastuksen ja haluaa lisää koululiikuntaa.Sdp esittää kaikille nuorille tarjottavaksi kesätyötä ensi kesänä. Haluaa parantaa vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia.Keskusta helpottaisi rakentamista haja-asutusalueella. Ehdottaa kaikille lapsille ja nuorille maksutonta harrastusta. Haluaa äänestysikärajan 16 vuoteen.Perussuomalaiset kantaa huolta teiden kunnosta. Korostaa koulussa suomalaisia arvoja ja suhtautuu kriittisesti feminismiin.Vihreät torjuu ammattikoulutuksen säästöt ja tarjoaisi lapsille ja nuorille maksuttoman harrastuksen. Haluaa joka kuntaan uuden luonnonsuojelualueen.Vasemmistoliitto haluaa, että peruskoulussa ryhmäkoko ei saisi ylittää 20 oppilasta. Panostaisi joukkoliikenteeseen.Rkp haluaa opiskelijoille hyvää suomen ja ruotsin opetusta.Kristillisdemokraatit haluaa joka perheelle mahdollisuuden harrastaa. Haluaa turvata yksityiskoulujen toiminnan., 70, on puolisonsa omaishoitaja.Kokoomus haluaa palvelusetelit ja yksityiset tahot täysimääräisesti mukaan sotepalveluiden tuotantoon. On huolissaan omaishoitajien jaksamisesta.Sdp lupaa tukea omaishoitajille. Haluaa, ettei julkisia terveyspalveluita yksityistetä pakolla. Yksityiset täydentävät julkista palvelua.Keskusta haluaa ratkaisuja, joissa eri-ikäiset asuvat rinnakkain. Soteuudistuksessa huolehdittava, että pk-yrityksillä on mahdollisuus markkinoilla.Perussuomalaiset muistuttaa, että kuntien on huolehdittava omaishoitajista. Eläkeläisille ilmainen pääsy uimahalliin.Vihreät haluaa vanhainkoteja päiväkotien yhteyteen. Huolehtii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista vanhustenhoidossa.Vasemmistoliitto ehdottaa terveyskeskusmaksujen poistoa, vaatii hoitajamitoituksen muutosten perumista ja pitäsi sotepalvelut pääosin julkisina.Rkp ei hyväksy soteuudistusta, vaan sanoo, että sotepalvelut kuuluvat kuntaan.Kristillisdemokraatit ajaa omaishoidon lisäämistä. Korostaa, että saatavilla oltava hyvää saattohoitoa.