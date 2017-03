Politiikka

”20 vuotta on löytynyt aikaa. Olen ollut kahdeksan vuotta kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Sitten olin valtuuston puheenjohtaja, paitsi oikeusministerinä. Viime vuonna [Pietarsaaren] valtuuston puheenjohtaja siirtyi muihin tehtäviin ja sanoin että voin hoitaa tehtävää kauden loppuun asti. Yleensä olen maanantait vaalipiirissä ja Pietarsaaressa. Se on toiminut.””Huolehtiminen koulusta ja päivähoidosta.””Käytän aika paljon. Käyn terveyskeskuksessa, jos on poskiontelontulehdus tai muuta. Käyn hiihtämässä ja kirjastossa.””Tyttäreni sairastui Helsingissä. Puoli kuuden aikaan aamulla soitin yksityiselle lääkärille, ja saimme lähetteen Meilahteen. Sieltä meidät lähetettiin Haartmaniin, jossa kellään ei ollut aikaa palvella. Tytär ei pystynyt edes istumaan. Tuli melkein itku. Illalla kello 22 tyttäreni oli käynyt kuudessa paikassa ja tavannut kuusi lääkäriä. Viimeisessä paikassa, Korvaklinikalla, kysyttiin, miksei teitä lähetetty tänne heti. Hänet pitää saada heti leikkaukseen. Se oli painajainen.””Yleensähän kuntapalvelut toimivat. Helsingissä joukkoliikenne toimii. Kotikaupungissani aika paljon toimii hyvin. Koulu toimii hyvin.””Mielestäni jokaisen lapsen pitäisi saada subjektiivinen oikeus, ja perheiden pitää saada valita. Jos oikeutta rajataan, voi käydä niin, että juuri ne perheet, jotka todella tarvitsisivat kokopäivähoitoa lapsille, eivät tule kertomaan ongelmistaan. Parasta ennaltaehkäisyä on se, että ei vaadita niiltä perheiltä selityksiä.””Maahanmuuttajataustaiset lapset pitäisi saada tasaisesti sijoittumaan eri luokille. Mutta en sinänsä kannata ylärajaa.””Olen ajatellut, että se olisi ihan fiksua. Ei se ole vain feminististä, vaan hyödyttää kaikkia, jotka pyöräilevät.””Riippuu muun muassa kunnan koosta. Kyllä niitä pysäköintipaikkojakin tarvitaan.”