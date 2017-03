7 kysymystä Li Anderssonille: ”Autopaikkanormeja voisi keventää”

Politiikka

1. Miksi ihmisen pitää innostua äänestämään kuntavaaleissa?



”Jokainen pystyy luettelemaan kolme epäkohtaa arjessaan. Jo sillä perusteella pitää äänestää. Valtuutetuilla on paljon valtaa päätöksissä, jotka liittyvät koulutukseen, tasa-arvoon ja pienten lasten hyvinvointiin. Valtuutetut päättävät fyysisestä ja rakennetusta ympäristöstä; siis siitä, onko meillä julkisia taideteoksia, toriparkki ja aurattuja pyöräteitä.”



”Jaa, epäkohdat omassa arjessa? Pyöräteiden riittämättömyys, kohtuuhintaisten vuokrakämppien puute ja julkisten joukkoliikennevälineiden liian harvat vuorovälit.”



2. Mitä kotikuntasi palveluja käytät itse?



”Viimeksi olen käyttänyt hammaslääkärin palvelua. Sain akuuttiajan. En joutunut kovin pitkään odottamaan. Olen ihan tyytyväinen. Ja käytän tietysti paljon kulttuuripalveluja: käyn kirjastossa ja teatterissa.”



3. Kerro tilanne, jossa olet törmännyt onnistuneeseen kuntapalveluun?



”Turun pääkirjastossa. Kirjasto on onnistuttu kehittämään aidosti kaupunkilaisten olohuoneeksi. Siellä on enemmän käyntejä kuin pelkkiä lainauskertoja. Sinne tullaan lukemaan lehtiä, käyttämään nettiä ja viettämään aikaa. Siellä on kulttuuriohjelmia. Siellä on myös tiloja, joita kansalaiset voivat itse käyttää.”



4. Pitääkö maahanmuuttajille olla kouluissa kiintiö?



”Ei mitään ylärajoja voi asettaa. Kuka sitä paitsi määritellään maahanmuuttajaksi, myös toisen sukupolven maahanmuuttajat? Kiintiöiden sijaan pitää huolehtia siitä, että kunnissa ei synny parempiosaisten ja huonompiosaisten alueita; ettei ole lompakon paksuudesta kiinni, missä voi asua.”



5. Kannatatko feminististä tien pitoa eli pyöräteiden auraamista ennen autoteitä?



”Kannatan pyöräteiden auraamista. Mutta aurataan kuitenkin kaikki tiet.”



6. Pitäisikö kuntien vähentää velvoitteita tehdä autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen?



”Minusta voisi keventää autopaikkanormeja. Kaupunkien keskustoissa ihmisillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä myös ilman autoa. Autopaikat nostavat rakentamisen ja asumisen hintaa. Auton omistaminen on sitä paitsi vähenemään päin.”



7. Aiotko itse olla kuntavaaliehdokkaana?



”Totta kai. Kuntapolitiikka sai minut lähtemään politiikkaan mukaan alunperinkin. Turun toriparkkihanke sytytti halun paikallisvaikuttamiseen. Halusin estää sen toteutumisen. Kansanedustajan on myös tärkeää säilyttää ymmärrys siitä, miten eduskunnassa tehdyt päätökset vaikuttavat kuntatasolla.”