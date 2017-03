Sosiaali- ja terveysjohtajat eivät usko sote-uudistuksen onnistumiseen – "Järjestelmästä tulee kallis ja sekava"

Politiikka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen kuntien sosiaali- ja terveysalan johtajista vain seitsemän prosenttia luottaa siihen, että sote-uudistus vähentää ihmisten terveyseroja. Samoin seitsemän prosenttia vastanneista uskoo sote-uudistuksen toteutumiseen suunnitellussa aikataulussa.



Kuitenkin sote-uudistuksen arvioi hyväksi tai erittäin hyväksi 42 prosenttia vastaajista. Huonoksi tai erittäin huonoksi uudistuksen katsoi 36 prosenttia vastaajista.



Hallitus joutuu kovaan paineeseen täydentäessään valinnanvapauslainsäädäntöä. Valinnanvapauslain lausuntojen jättöaika päättyy tänään tiistaina. Niistä, kuten sosiaali- ja terveysjohtajille tehdystä kyselystäkin, paljastuu syvä epäluulo sote-uudistusta kohtaan.



Hallitus on luvannut täydentää valinnanvapauslakiesitystään lausuntokierroksen jälkeen ja tuoda lopullisen version eduskuntaan huhti-toukokuussa.



Kyselyn mukaan valinnanvapauden lisääminen voi johtaa kustannusten kasvuun. Yli puolet sote-johtajista eli 54 prosenttia katsoo, että valinnanvapauden lisääminen heikentää kustannusten hallintaa nykytilanteeseen verrattuna.



Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita on ollut kustannusten säästäminen.



”Järjestelmästä tulee kallis ja sekava”, arvioi eräs johtaja avoimissa vastauksissa.



Sosiaali- ja terveysjohtajat eivät usko sote-uudistuksen vähentävän ihmisten eriarvoisuutta. Lähes puolet (47 prosenttia) on sitä mieltä, että palvelujen yhdenvertainen saatavuus valtakunnallisesti heikkenee. Eriarvoisuuden poistaminen on myös ollut yksi sote-uudistuksen tavoitteita.



Kolme neljästä johtajasta uskoo, että uudistus nostaa asiakasmaksuja. Toisaalta kaksi kolmesta uskoo, että palvelujen laatu paranee.



Julkisen sektorin aseman heikkenemistä ennakoi lähes 70 prosenttia vastanneista. Lähes 90 prosenttia uskoo, että valinnanvapaus parantaa yritysten asemaa palvelutuotannossa.



Kyselyyn vastasi 145 maamme sosiaali- ja terveysjohtajaa. Kyselyn toteuttanut Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 280 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä.