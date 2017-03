Sdp pyrkii tekemään kuntavaalista kansanäänestyksen hallituksen politiikasta – demarit kiertävät ovelta ovelle ohjekirja apunaan

Politiikka

Maanantaina

Demarit

Demarit

Kun

”Kaikkialla Suomessa pitää olla säällinen mahdollisuus elää.”

Kannatuskyselyiden

Löytyy

Davitsaisten





HS:n vaalikonetta voi käyttää täällä http://www.vaalikone.fi/kunta2017/ .



HS:ssä 18. maaliskuuta ilmestyneen Antti Rinteen Lauantaivieras-haastattelun voit lukea täältä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005132136.html .