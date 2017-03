Politiikka

”Näihin vaaleihin osallistun vielä varmasti, ja voi olla, että osallistun vielä jatkossakin eduskunta- tai eurovaaleihin. Espoosta pääsin alkuun kuntavaaleissa vuonna 2000, ja nyt minulle oli tärkeätä, että meillä on täysi lista ensimmäistä kertaa.Valtuusto on 14 kertaa vuodessa, kyllä sen kerkeää. Aina en ole päässyt paikalle, koska harmillisesti on tuo Brysselin ulkoasiainneuvosto joskus samana maanantaina.””Se on ainoa puolue, joka on elämänmakuinen. Meitä äänestämällä saa jotain uutta, voi saada vähän raflaavaakin. Me tulemme tuoreemmasta traditiosta. Vanhoilla puolueilla on voimakkaat kytkökset virkakuntaan.””Kaavoitus. Se määrää, millainen kaupungista tulee. Kunta päättää, mitä ja minne rakennetaan ja mistä väylät menevät. Se on kovinta mahdollista vallankäyttöä, ja vielä monopolistista. Kun menin politiikkaan, meno oli aivan siivotonta, mutta nythän se on siistiytynyt. Siellä on silti vielä se iso raha: on kovaa vallankäyttöä, miten paljon saat rakennusoikeutta.””Kulkuväyliä tietysti, ja koulutiloja olen käyttänyt, nytkin on tulossa Iivisniemi–Kaitaa-seuran paneeli Kaitaan koululla. Terveydenhuoltopalveluita olen käyttänyt, Jorvia joidenkin ja myös omasta mielestäni ihan tarpeeksi.””Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu. Jos autopaikka tulee asuntoon, se maksaa aika paljon, joten tässä mielessä velvoitteita voisi höllentää. Mutta sitten pitäisi olla yleisiä autopaikka-alueita, joissa ei heti käydä sakottamassa.””En varmasti! En fillarikommunismia, en feminismiä, enkä mitään siihen liittyvää. En kannata muuten feminististä ulkopolitiikkaakaan, jota Margot Wallström http://www.hs.fi/haku/?search-term=Margot%20Wallstr%C3%B6m (Ruotsin ulkoministeri) minulle aina muistaa kaupata. Fillaroinnissa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta kun siitäkin on tullut sellaista, että minä olen hyvä ihminen ja sinä olet huono ihminen, kun ajat autolla.””Ehkä jonkinmoinen, mutta kannatan sekaluokkia, ne ovat hyviä. Kannatan sitäkin, että on omistus- ja vuokra-asuntoja sekaisin, se tekee toleranssille hyvää.”