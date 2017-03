Erikoistutkija tunkeutui ministeriautoon – politiikan tunnetun kommentaattorin arki on silkkaa tilannekomediaa

Politiikka

Eduskuntatutkimuksen

Erkka Railo

Mutta miten

Railo on

Railon mukaan

Kommentaattorina

Nauraminen

Erkka Railon Facebook-päivityksiä

2.3.2017

20.2.2017

11.2.2017

9.1.2017

3.1.2017

16.11.2016

30.10.2016