1 Asut Kempeleessä Pohjois-Pohjanmaalla. Mitä kotikuntasi kunnallisia palveluita käytät itse?”Liikuntapalveluita ja terveyspalveluita. Kempeleessä on hyvässä kunnossa olevat, valaistut ladut. Viimeksi hiihdin seitsemän kilometrin lenkkiä Köykkyrissä [hiihtokeskus ja Suomen pienin laskettelukeskus Kempeleessä].”



2 Milloin olet viimeksi ollut erityisen tyytyväinen johonkin kunnalliseen palveluun?”Käytin neljä vuotta sitten erikoissairaanhoidon palveluita. Ne ovat kyllä Suomessa erinomaisella tolalla. Osaaminen, tehokkuus, asiakaspalvelu: kaikkeen olen ollut tyytyväinen.”



3 Entä tyytymätön?”Hmm. Sanotaanko, että saan paljon palautetta lupien myöntämisestä. Henkilökohtaista kokemusta asiasta ei kyllä ole. Haastaisin kunnat kilpailemaan keskenään siitä, kenellä on paras palvelu ja nopein vasteaika esimerkiksi rakennusluvissa.”



4 Mikä on kunnan tärkein tehtävä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen?”Elinvoiman merkitys tässä nousee, ja sivistys. Nämä ­kaksi.”



5 Miksi tulevissa kuntavaaleissa kannattaa äänestää?”Olen ihmetellyt, miksi kuntavaalien äänestysinto on vähäisempi kuin muissa vaaleissa. Siinä kuitenkin ratkaistaan ihmisten arjen palveluiden järjestäjät, ne paikalliset huolenpitäjät, ja juuri sen takia pitäisi äänestää.”



6 Pitäisikö kaikilla lapsilla olla oikeus subjektiiviseen päivähoitoon, vai voiko oikeutta rajoittaa, jos vanhemmat ovat kotona?”Kaikkien lasten pitää saada ­olla kunnallisessa päivähoi­dossa. Mutta jos molemmat vanhemmat ovat kotona niin päivähoito voi olla rajatumpaa, kuitenkin mahdollistaen esimerkiksi työnhaun.”



7 Miksi kansalaisten kannattaisi äänestää keskustaa?”Keskusta on pitkäaikai­nen Suomen uudistaja ja ollut aina vaikeissa paikoissa päätök­sentekijä. Me olemme käytännönläheisiä ongelmanratkaisijoita. Kun Suomea laitetaan kuntoon, se ei ole vain talouden kuntoon saamista, vaan se on sitä, että jokainen suomalainen saadaan pidettyä ­mukana. Siihen tarvitaan keskustalainen päätöksen­tekijä sinne omaan kuntaan.”