Poliitikot laitettiin koville HS:n kuntavaalitentissä – näin puheenjohtajat onnistuivat ja epäonnistuivat

Politiikka

Kuntavaalikevät

Juha Sipilä (kesk)

Timo Soini (ps)

Petteri Orpo (kok)

Antti Rinne (sd)

Ville Niinistö (vihr)

Li Andersson (vas)

Sari Essayah (kd)

Anna-Maja Henriksson (r)

Näin pakkopalautuksia kommentoivat Soini, Sipilä ja Niinistö 268