Suomen hallitus hätäkokoukseen kello 18 Tukholman iskun takia – Risikko: ”Partiointia lisätty Helsingin keskustassa

Politiikka

Terrori-isku

Juha Sipilä

Fruktansvärda nyheter från #Stockholmhttps://twitter.com/hashtag/Stockholm?src=hash. Våra tankar är hos våra grannar och vänner i #Sverigehttps://twitter.com/hashtag/Sverige?src=hash. — Juha Sipilä (@juhasipila) 7. huhtikuuta 2017 https://twitter.com/juhasipila/status/850347756753387520

Ulkoasiainvaliokunnan

Ihmiset juoksivat pakoon - ensikuvia Tukholman tilannepaikalta 56