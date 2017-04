Helsingin äänestysprosentti nousi 61,6:een – myös Espoon ja Vantaan äänestysprosentit kasvoivat

Politiikka

äänestysprosentti on noussut 61,6:een. Edellisissä kuntavaaleissa pääkaupungissa äänesti 57,4 prosenttia äänioikeutetuista.Espoossa on puolestaan äänestänyt 59,9 prosenttia ja Vantaalla 53,1 prosenttia äänioikeutetuista.Myös Espoon että Vantaan äänestysprosentit kasvoivat hieman Helsingin tapaan edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Tuolloin Espoon äänestysprosentti oli 59,3 ja Vantaan prosentti 51,0.Tampereen äänestysprosentti on 59,3, Turun 59,0, Oulun 56,0 ja Jyväskylän 55,9.äänestysprosentti ei ole vielä selvinnyt.Vuoden 2012 kuntavaaleissa äänesti koko maassa 58,3 prosenttia äänioikeutetuista.Vuosien 2008, 2004 ja 2000 kuntavaaleissa äänestysprosentti vaihteli 55,9:n ja 61,2:n välillä.