Helsingin äänestysprosentista on turha iloita liikaa – muualla maassa nukuttiin

Politiikka

Äänestysprosenttia

Kuntavaalien

Eduskuntavaaleissa

Kirjoittaja on HS:n politiikan ja talouden toimituksen uutistuottaja.

pidetään demokratian elinvoimaisuuden mittarina. Ennusmerkit äänestysinnosta olivat kuntavaaleihin lähdettäessä heikot.Kuntavaalit eivät ole innostaneet kansaa koko 2000-luvun aikana. Tällä vuosituhannella äänestysprosentti kuntavaaleissa on liikkunut 55–60 prosentissa. Ne ovat tylyjä lukuja. Koko kansan tahto ei ole vaaleissa kuultavana.Tälläkin kertaa äänestysprosentti näytti jäävän niukasti alle 60:een, kun osa tiedoista vielä puuttui. Koko maan luku on huono siihen nähden, että Helsingissä äänestysprosentti parani pormestaripelin vetämänä neljällä prosenttiyksiköllä yli 60:een. Monilla paikkakunnilla suunta oli toinen.asema ei ole helppo. Eduskuntavaaleja pidetään tärkeämpinä. Presidentinvaaleissa henkilövetoisuus kiinnostaa.Kuntavaalien pienet äänestysalueet tarkoittavat sitä, että tunnettuja nimiä on yhdellä listalla valittavana niukasti. Tällä kertaa äänestäjien takaraivossa oli lisäksi se, että kuntien tehtävät ovat supistumassa. Sosiaali- ja terveyspalveluita ollaan sote- ja maakuntauudistuksen tuloksena viemässä pois kunnilta. Monet pitävät juuri sote-palveluita kunnan tärkeimpinä tehtävinä.Puolueet ja media yrittivät parhaansa mukaan nostattaa vaali­kuumetta, mutta ei lämpömittari kovin paljon värähtänyt missään vaiheessa.Mikä oli vaalien ykkösaihe?Aivan.Esiin ei noussut selvää kärkiteemaa, mikä on kuntavaaleille tyypillistä. Esimerkiksi Tukholman terrori-isku olisi viime hetkellä sähköistänyt eduskuntavaalit tai presidentinvaalit, mutta kuntavaali-intoon iskulla tuskin oli mainittavaa merkitystä.äänestysprosenttia on viime kerroilla piristänyt perussuomalaisten nousu politiikan paalupaikoille.Monet perussuomalaisten teemat, kuten eurokriittisyys ja maahanmuutto, eivät kuitenkaan nouse kuntavaaleissa keskeisiksi. Äänestäjät tietävät, että kunnanvaltuustoista ei lähetetä rahaa Kreikkaan tai linjata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa.Lisäksi perussuomalaisten suosio on laskenut puoleen parhaista ajoista. Monet puolueen herättämät uudet äänestäjät ovat palanneet nukkuvien puolueeseen.Edes Etelä-Suomen aurinkoisesta säästä ei ollut äänestysprosentin pelastajaksi. Eikä demokratiaa voi kauniiden kelien varaan jättääkään.Jotain muuta pitäisi keksiä.