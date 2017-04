Kokoomus ykköspuolue, vihreille tulossa selkeä vaalivoitto – hallituspuolueet menettävät asemiaan, kun äänistä 90 prosenttia on laskettu

Politiikka

Kokoomuslaiset

Vihreille

Vihreät

Perussuomalaisten

Äänestyspaikat

Keskustan

Sunnuntain

Toinen

Edellisissä

Viime

Edellisen

Antti Rinne, mitä vaaditaan voittotulokseen? 123

Petteri Orpo ennakkoäänistä: "Kyllä olen tyytyväinen" 77

Timo Soini: "Ihan kakistelematta, turpaan tuli" 236

Ääniharava Vapaavuori kertoo empineensä kisaan lähtemistä 277