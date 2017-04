Suomen vihrein äänestysalue oli Otaniemessä, feministisin Kalliossa ja kokoomuslaisin Lapualla

Politiikka

Kun kuntavaalien

Vaalivoiton

ääniä tarkastellaan kuntien sijaan äänestysalueittain, puolueiden kannatusluvut voivat nousta hurjiksi. Suosio voi olla jopa kymmeniä prosenttiyksikköä suurempaa kuin puolueen valtakunnallinen kannatus.Maan suurimman puolueen kokoomuksen kannatus on vankinta Lapuan Hellanmaassa, jossa 62 prosenttia äänestäjistä kannatti kokoomusta. Kakkoseksi nousi Espoon Westend.ottaneiden vihreiden kannatus on vankinta Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopiston kotipaikkana tunnetussa kaupunginosassa äänistä peräti 39,2 prosenttia meni vihreille.Muut vihreiden suosituimmat alueet sijoittuvat lähinnä Helsingin Kallion suunnalle, mutta kymmenen kärkeen nousi myös Sodankylän Vuotso.Sdp:n kannatus nousi kahdella äänestysalueella yli puoleen. Lieksan Pankakoskella demareita äänesti 51,6 prosenttia äänestäjistä. Perussuomalaisten kannatus puolestaan nousi yli 40 prosentin Muhoksen Kylmälänkylässä ja Vaasan Tervajoella.Maan keskustalaisin äänestysalue sijaitsee puolestaan Leppävirran Kurjalassa, jossa liki yhdeksän kymmenestä äänestäneestä kannatti keskustaa. Keskustan kannatus nousi monilla muillakin äänestysalueilla yli 80 prosentin.Otaniemen lisäksi toinenkin teekkareiden kotiseutu nousi esiin, kun puolueita tarkastellaan äänestysalueittain. Piraattipuolueen suosio on suurinta Tampereen Etelä-Hervannassa, jossa piraatit veivät 4,3 prosenttia äänistä. Hervannassa sijaitsee Tampereen teknillinen yliopisto.Feministisin seutu on äänestystuloksen perusteella Kallio. Feminististä puoluetta äänesti Kallio D -äänestysalueella 5,2 prosenttia äänestäjistä.