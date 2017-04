Vientiliitot kovistelivat hallitusta puolivälitarkastelun alla – ”keskityttävä teollisuuden kilpailukykyä parantaviin toimiin”

Politiikka

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskeiset vientialojen työnantaja- ja työntekijäliitot vaativat, että hallituksen on puolivälitarkastelussaan keskityttävä teollisuuden kilpailukykyä parantaviin toimiin.



Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN julkistivat maanantaina yhteisen kannanoton. Liitot edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan teollisuuden toimintaedellytyksiä.



Liittojen vaatimuksen mukaan hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana.



”Talouskasvun turvaamiseksi kilpailukyvyn, viennin ja investointien on oltava edelleen talouspolitiikan kärjessä. Julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja verotuksen on oltava kilpailukykyistä”, julkilausuma sanoo.



Julkista innovaatiorahoitusta tulisi kasvattaa ja se tulisi kohdistaa yritysvetoiseen innovaatio- ja tutkimustyöhön. Teollisuuden erilaisten innovaatioiden kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.



Liitot muistuttavat hallitusohjelman tavoitteesta, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista tulee olla innovatiivisia.



”Se tarkoittaa lähes kahta miljardia euroa vuodessa. Innovaatioiden avulla tehdään asiat tehokkaammin tai kokonaan uudella tavalla. Lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa on mahdollista tehdä valinta laatupainotteisesti ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella”, lausuma sanoo.



Hallituksen vaaditaan myös ottavan EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa aktiivisen ja kilpailukykyä parantavan otteen.



”Hallitus sitoutui osana kilpailukykysopimusta luopumaan teollisuuden energiaverojen korotuksista ja tästä sekä muista kilpailukykysopimuksen sitoumuksista on edelleen pidettävä kiinni.”