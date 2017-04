Vihreät menestyi kaupungeissa, kokoomus etelässä – puolueiden tukialueet kartalla

Politiikka

Pohjois-Suomi on keskustan vahvaa tukialuetta, mutta etelään se ei ole päässyt murtautumaan. Vihreät on taas suurin kaupungeissa, mutta maaseudulla sillä on vähän kannatusta.



HS:n grafiikka alla näyttää, miten puolueiden kannatus vaihtelee maan eri osissa.