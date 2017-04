Tiedustelulain luonnoksessa on asiantuntijoiden mukaan korjattavaa – ”Vaikka kuinka monta kertaa hoetaan, ettei kyse ole massavalvonnasta, niin sitä se on”

Politiikka

Pitkään

Tiedustelukeinojen

Tietosuojaan

Tiedustelulainsäädännön

Miten turvallisuus paranisi? – Risikko, Pelttari, Niinistö ja Ohra-aho vastaavat 72

Tausta: Uusia oikeuksia sotilastiedustelulle ja suojelupoliisille

Uusia

Tietoliikennetiedustelussa