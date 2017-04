Puolustusministeriö haluaa estää epäilyttävät kiinteistökaupat – valtiolle halutaan lisää lunastusvaltaa

Politiikka

Puolustusministeriön

Strategisesti

Mikäli

Lainsäädännön

työryhmä ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön, jotta sotilasalueiden ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden alueiden lähettyvillä olevat epäilyttävät kiinteistökaupat voitaisiin estää.Lainsäädännön kehittämisen tarve on kirjattu nykyhallituksen ohjelmaan. Julkisuudessa on viime vuosina turvallisuusuhkina puhuttu monista kiinteistökaupoista, joissa osallisina on ollut etupäässä venäläisperäisiä ostajia.merkittäviksi kohteiksi työryhmä nimeää sotilasalueet, strategiset tie-, rata-, silta- ja patorakenteet, merenkulkuväylät, satamarakenteet sekä tietoliikenteeseen ja sähkönsiirtoon liittyvät kohteet.Työryhmä lähtee siitä, että valvojaksi valitulla viranomaisella on oltava riittävä lähes reaaliaikainen tilannekuva valtakunnassa tapahtuvista kiinteistökaupoista.tilannekuvan ylläpitäjä havaitsee strategisen kohteen lähellä tehdyn kiinteistökaupan, josta voi seurata turvallisuusuhka, voidaan alue hankkia valtion omistukseen käyttäen joko lunastusmenettelyä tai etuosto-oikeutta käyttäen.Kiinteistökauppojen seuraamiseksi ei työryhmän mukaan tarvita lain muutoksia, koska seuranta voidaan tehdä Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin avulla. Tähän rekisteriin tallennetaan kaikki kiinteistöjen kauppaa, vaihtoa, lahjaa ja jakosopimusta sekä esisopimuksia koskevat tiedot 3–4 arkipäivän kuluessa luovutuksesta.uudistuksia sen sijaan tarvitaan, kun kehitetään lunastusmenettelyä ja etuosto-oikeutta, joita valtio voi käyttää, kun kiinteistöjä halutaan estää joutumasta epäilyttäviin käsiin.Työryhmä katsoo, että pitäisi uudistaa yhtä aikaa sekä nykyistä puolustuslunastuslakia että yleistä lunastuslakia, jotta lunastusmenettelyä voidaan tehokkaasti käyttää.Valtiolla pitäisi ryhmän mukaan myös olla nykyistä tehokkaampi etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa, joskin oikeuden suuri laajentaminen toisi myös ei-toivottuja seurauksia. ”Etuosto-oikeuden suppeampi käyttö voisi olla tarvittaessa mahdollista”, työryhmä sanoo selvityksessä.Ehdotus etenee seuraavaksi jatkokäsittelyyn ministeriöissä.