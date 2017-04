Vihreiden ja vasemmiston tavoitteet puoliväliriiheen kuin yhdestä kynästä – Erotatko puolueet toisistaan?

Politiikka

Vihreät ja vasemmistoliitto julkistivat perjantaina tavoitteensa hallituksen puoliväliriiheen. Ensi viikon riihessä hallitus tekee suurimmat talous- ja linjapäätöksensä sitten hallitusohjelman julkistamisen.



Punavihreän opposition tavoitteet ovat yhtenäiset – vai erotatko puolueet tavoitteidensa perusteella toisistaan?



Puolue A:



”Lisäresursseja tarvitaan sekä koulutukseen että julkisesti rahoitettuun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. On panostettava huomattavasti nykyistä enemmän osaamiseen.”



Puolue B:



”Osaamisen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja vakaata rahoitusta korkeakouluille sekä perustutkimuksen arvostuksen kohentamista. Ilman laadukasta perustutkimusta ei synny innovaatioita”.



Jos vielä ei valjennut kumpi on vasemmistoliiton ja kumpi vihreiden tavoite, niin ehkä tämä auttaa:



Näin puolue A:



”Työttömien kyykyttäminen ja kyttääminen ei auta, kun kunnollisia työpaikkoja ei ole tarjolla. Järjestelmän pitäisi kannustaa omaehtoiseen aktiivisuuteen ja osaamisen kehittämiseen sekä joustaa erilaisten ihmisten, tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Puolue esittää itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien arkea helpottavia uudistuksia”.



Ja näin puolue B:



”Useimmat haluavat tehdä töitä, jos se lisää eikä vähennä käteen jääviä tuloja. Siksi porkkana on keppiä toimivampi kannustin. Kannustinloukkuja voidaan purkaa myös uudistamalla asumistukea ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä parantamalla itsensä työllistäjien asemaa.”



Entä olisiko tästä apua?



Puolue A:



”Hallitus on ollut haluton perkaamaan myös tehottomiksi osoitettuja ja elinkeinorakenteen uudistumista hidastavia yritystukia, joita maksetaan vuosittain satoja miljoonia. Viimeistään puoliväliriihessä olisi laadittava suunnitelma siitä, kuinka tällaisia tukia voidaan kohtuullistaa.”



Ja näin puolue B:



”Puoliväliriihi on hyvä tilaisuus uudistaa myös Suomen tehottomia yritystukia. Käytämme yritysten tukemiseen valtavasti rahaa, mutta sillä saadaan vähän tuloksia. Tehottomia tukia pitää karsia ja suunnata uudelleen.”



Molemmat puolueet tarjoavat hallitukselle omaa perhevapaamalliaan. Viimeinen vihje: Puolueen A perhevapaamalli on 6+6+6, puolueen B perhevapaamalli on 5+5+5.



Siis kumpi on kumpi?



Vastaus: A on vasemmistoliitto. B on vihreät.