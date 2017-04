Politiikka

Hallituksen

Viime

Siispä

puoli­väliriihen piti olla suuri hetki.Maanantaina alkavaa kaksi­päiväistä kokousta pidettiin pitkään hallituksen viimeisenä mahdollisuutena tehdä kunnon korjauksia Suomen talouteen. Vaikeiden päätösten tekeminen käy sitä vaikeammaksi, mitä lähemmäs seuraavat vaalit tulevat.viikkoina odotukset riihen tuloksista ovat lässähtäneet.Suurin syy vaikeaan asetelmaan on perussuomalaisten surkea tilanne. Puolueen kannatus on romahtanut, eikä sillä ei ole varaa hyväksyä vaikeita päätöksiä. Lisäksi perussuomalaisilla on käynnissä uuden puheenjohtajan valinta. Kisan toinen kärkiehdokas on Jussi Halla-aho, jonka voitto aiheuttaisi suurella todennäköisyydellä hallituksen hajoamisen.Leikkaukset ja muut perussuomalaisille vaikeat päätökset parantaisivat Halla-ahon asemaa puheenjohtajapelissä ja siten lisäisivät hallituksen ­hajoamisen todennäköisyyttä.Keskustalla on myös alla surkea vaalitulos. Silläkään ei ole varaa ärsyttää kannattajiaan vaikeilla kompromisseilla.Lisäksi talouden hyvät merkit ovat vähentäneet painetta vaikeisiin päätöksiin, vaikka orastavan nousukauden takana vaanivat yhä samat talouden rakenteelliset ongelmat.merkittäviä toimia tuskin tulee. Nyt pyritään varmistamaan, että puoliväliriihestä tulee nimensä mukaisesti puolivälin kokous eikä lopun alku.Hallituksen kehysriihtä pohjustaneet kokoukset olivat HS:n tietojen mukaan riitaisia. Se ei ole ihme. Valtiovarainministeri Petteri Orpon olemuksesta on aistinut, miten vaikea hänen on sulattaa puoliväliriihen kuivahtamista.Tekemistä olisi paljon. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatisi merkittäviä lisätoimia, mutta niitä ei ole tulossa. Valtion neljän miljardin säästötavoite ei ole todellisuudessa vielä kasassa, mutta lisäleikkauksia ei ole tulossa. Veropäätökset siirretään ­suosiolla syksyyn. Luvatut koulutus- ja tutkimustuet saattavat jäädä odotettua pienemmäksi, jos rahaa niihin ei löydy.Hallitus kertoo tiistai-iltana kokouksen tuloksista. Odotettavissa on pitkä lista puolivillaisia toimia ja paljon selityksiä. Kaikki muu olisi iloinen yllätys.