Mitä hallitus nyt aikoo? – HS käy läpi kehysriihen kymmenen tärkeintä kysymystä

Fakta

Hallituskausi puolivälissä



Puolivälitarkastelu ja kehysriihi pidetään 24.–25. huhtikuuta.



Puolivälitarkastelussa hallitus summaa tehtyjä päätöksiä ja katsoo, miten hallitusohjelma on toteutunut.



Tulossa on iso joukko päätöksiä, jotka vaikuttavat kansalaisiin ja yrityksiin.



Hallitus on jo ilmoittanut, että se tekee ainakin työllisyyttä lisääviä päätöksiä.