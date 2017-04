Hallitus saa pian kolme uutta ministeriä – HS arvioi, ketkä ovat vahvoilla salkkujen saajiksi

Politiikka

Hallitus

Keskustan

Valtiovarainministeri

Keskustan

Savolainen

Keskisuomalainen

Myös

Näiden

Kokoomuksella

Kokoomuksen

Maalta

Entäs

päätti kehysriihessä kolmen uuden ministerin nimittämisestä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005185515.html niin että kukin hallituspuolue saa yhden uuden ministerin.Kokoomus saa työtaakkaansa valitelleelta työ- ja oikeusministeriltä Jari Lindtrömiltä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jari%20Lindtr%C3%B6milt%C3%A4 vapautuvan oikeusministerin tehtävän.Perussuomalaiset saa kulttuuri- ja urheiluministerin pestin, johon yhdistetään eurooppaministerin pesti.Kulttuuri- ja urheiluministerien tehtävien lähtö keventää opetus- ja kulttuuriministeri vastentahtoisesti Sanni Grahn-Laasosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sanni%20Grahn-Laasosen työtaakkaa ja eurooppaministerin tehtävät lohkaistaan ulkoministeri Timo Soinin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Timo%20Soinin (ps) tehtävistä.puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Sipil%C3%A4 ei vielä tiistai-illan tiedotustilaisuudessa suostunut kertomaan, miten keskusta ministeripestinsä tulee järjestämään.Hän kertoi, että asiasta päätetään puolue-elimissä torstaina kello 9. Kokoomus ja perussuomalaiset lupailivat päätöksiä omista ministerivalinnoistaan tällä viikolla.Ministerien nimistä puolueiden puheenjohtajat eivät suostuneet hiiskumaan. Petteri Orpo http://www.hs.fi/haku/?search-term=Petteri%20Orpo ei suostunut vastaamaan edes siihen, onko seuraava oikeusministeri juristi.”Meillä on paljon hyviä vaihtoehtoja tarjolla”, hän naureskeli tiedotustilaisuuden päätyttyä.Kun puoluejohtajat eivät ymmärrettävästi tässä vaiheessa halua todennäköisiä ministeriehdokkaita paljastaa, täytyy todennäköisimpiä ehdokkaita veikata.ministeripeli tuntuu ennakkoon arvioiden kolmen kaupalta.Kun maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kimmo%20Tiilikaisen ministerinsalkut jaetaan kahden keskustalaisen kannattaviksi, vapautuvasta maa- ja metsätalousministerin salkusta kisaa vahvimmin kolme keskustan kansanedustajaa – Jari Leppä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jari%20Lepp%C3%A4 Anne Kalmari http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anne%20Kalmari ja Mauri Pekkarinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mauri%20Pekkarinen Maaseudun Tulevaisuus kertoi tiistai-iltana http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/hallituspuolueet-v%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4v%C3%A4t-ministerisalkuista-jari-lepp%C3%A4-kiinni-maataloussalkussa-1.186182 neuvottelujen ollessa vielä kesken keskustalähteisiin vedoten, että maa- ja metsätalousministerin paikassa olisi menossa Jari Lepälle.maanviljelijä Jari Leppä on viidennen kauden kansanedustaja Pertunmaalta.Leppää voisi kuvailla särmättömäksi partiopojaksi, joka tuntee hyvin maatalousasiat.Hän on maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsen puhemiesneuvostossa ja suuressa valiokunnassa sekä kansainvälisten asiain foorumissa. Hän on varajäsenenä talousvaliokunnassa.Leppä toimii isäntänä 70 lypsylehmän tilalla, jossa harjoitetaan hevosten kasvatusta ja mökkien vuokrausta. Hevosinnostus näkyy siinäkin, että Leppä on eduskunnan Hevosystäväinseuran puheenjohtaja.Leppä on naimisissa, ja hänellä on yksi lapsi. Kesäkuussa 1959 syntynyt Leppä on koulutukseltaan maanviljelysteknikko.Leppä tulee todennäköisesti kisaamaan maa- ja metsätalousministerin paikasta kunnolla ainakin Anne Kalmarin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anne%20Kalmarin kanssa.Anne Kalmari on ollut kansanedustaja vuodesta 2007. Nyt hän on keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.Koulutukseltaan hän on agrologi ja maa- ja metsätalouden maisteri.Kalmarilla on ollut maito- ja metsätila vuodesta 1991.Kalmari on toiminut opettajana ja eri tehtävissä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa MTK:ssa.kokeneen Mauri Pekkarisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mauri%20Pekkarisen tulo ministeriksi on täysin mahdollista.Pekkarinen haastoi vahvasti Mika Lintilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mika%20Lintil%C3%A4n , kun Olli Rehnin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Olli%20Rehnin elinkeinoministerin paikka vapautui Rehnin siirtyessä Suomen Pankin johtokuntaan.Juha Sipilän ajama ehdokas Lintilä voitti tuolloin keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokouksen äänestyksessä vain niukasti äänin 37–33.Tulos vihjasi, että Sipilän kannatus puolueen ytimessä on tärkeissä kiistakysymyksissä joskus vain muutaman äänen varassa.Pekkarinen ilmoitti tuolloin vasta kokouspäivän aamuna aikovansa asettua ehdolle.Yhteiskuntatieteiden maisteri Pekkarinen on ollut ministerinä viidesti. Hän toimii eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.vaihtoehtojen pohjaoletuksena on se, että keskusta päätyy irrottamaan maa- ja metsätalousministerin pestin. Toki ministeriä voidaan etsiä toisaaltakin.Hallituksen kahden vuoden taival on näyttänyt jo esimerkiksi sen, että pääministeriltä ei juuri liikene aikaa omistusohjausministerin tehtävään.on Orpon mukaan monta hyvää ehdokasta oikeusministeriksi, mutta vahvimmin tähän pestiin veikataan Antti Häkkästä http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20H%C3%A4kk%C3%A4st%C3%A4 Leppä ja Häkkänen ovat tosin samasta vaalipiiristä Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, joten molempien valinnassa olisi hieman selittämistä.varapuheenjohtaja Häkkänen on ensimmäisen kauden kansanedustaja.Hän on eräänlainen kokoomuslaisten itsevarma unelmavävy, joka väläyttää mielellään kameroille leveän hymyn.Tammikuussa 1985 syntynyt Häkkänen valittiin varapuheenjohtajaksi Lappeenrannan kesäisessä puoluekokouksessa äänivyöryllä.Häntä pidetään mahdollisena kokoomuksen tulevana puheenjohtajana, ennemmin tai myöhemmin.Häkkänen saa puolueessa kehuja ahkeruudestaan ja sitkeydestään.tulevana juristina hänen katsotaan sopivan hyvin koko kansan kokoomuslaiseksi.Tarinaan sopii sekin, että hänen isänsä, kunnallisneuvos Markku Häkkänen, http://www.hs.fi/haku/?search-term=Markku%20H%C3%A4kk%C3%A4nen, on toiminut kunnallispolitiikassa kokoomuksen riveissä yli 40 vuotta.Häkkänen edustaa puolueen liberaalia oikeaa siipeä, mutta on sosiaalisten kykyjensä ansiosta sovittelevan oloinen.Hän on pärjännyt suhteellisen hyvin mediakeskusteluissa eri aiheista.Kokemusta ministerien työstä hän on saanut toimiessaan pääministeri Jyrki Kataisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jyrki%20Kataisen ja ministeri Paula Risikon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Paula%20Risikon erikoisavustajana.sitten perussuomalaisten valinta ministeriksi?Perussuomalaisten ministeriä mietittäessä täytyy ensin tehdä yksi kysymys:Uskooko nykyinen puoluejohto, että Sampo Terhon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sampo%20Terhon nimityksestä kulttuuri- ja urheilu- ja eurooppaministeriksi runsasta kuukautta ennen perussuomalaisten puoluekokousta olisi etua, kun hän valmistautuu kamppailemaan puolueen puheenjohtajuudesta?Terho kisaa puheenjohtajuudesta kesäkuussa ennen kaikkea europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jussi%20Halla-ahon kanssa.Jos Halla-aho valitaan, etukäteisarveluiden mukaan hallitus saattaa kaatua, tai niin Halla-ahon kannattajille on uhiteltu.

Terho

Syyskuussa

Terhoa pidetään nykyisen puolue-eliitin selvänä suosikkina puheenjohtajakilvassa.Jos ministerin asemasta uskotaan olevan etua tässä kisassa, Terho kannattaa esitellä vahvimpana ehdokkaana jo nyt.kertoi viime viikolla ohjelmajulistuksessaan olevansa valmis ehdottamaan kansanäänestystä siitä, tulisiko Suomen pysyä EU:n jäsenenä.Omaa kantaansa EU-eroon Terho ei kertonut, mutta sanoi pitävänsä todennäköisenä, että Suomi eroaa yhteisvaluutta eurosta lähivuosikymmenten aikana.1977 syntynyt Sampo Terho on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ja kesäkuusta lähtien Helsingin kaupunginvaltuutettu.Terho on kasvanut perussuomalaisten kärkipoliitikoksi kuudessa vuodessa.Hän nousi europarlamentaarikoksi Timo Soinin siirtyessä eduskuntaan 2011, ja hänet valittiin jatkokaudelle Brysseliin 2014. Kansanedustajaksi hänet valittiin Helsingin vaalipiiristä keväällä 2015.Terho tunnetaan sananvalmiina ja hauskana esiintyjänä, joka on eduskuntaryhmän puheenjohtajana esiintynyt pidättyväisesti.”Näen puolueemme ennen kaikkea tavallisten kansalaisten vallankumouksena, jonka tarkoitus on palauttaa politiikan keskiöön suomalaiset perusarvot kuten rehellisyys, vapaus, yritteliäisyys ja isänmaallisuus”, Terho linjaa kotisivuillaan.