Politiikka

Jussi Halla-ahosta voi televisioesiintymisistä saada sellaisen kuvan, ettei hän olisi vakuuttava puhuja. Kuva on väärä.



Hän pystyy puhumaan suurellekin kansanjoukolle koukuttaen vastaanottajat. Analysoiden politiikan suuria trendejä menemättä turhan syvälle. Yhdistämällä suuret linjat perussuomalaiseen näkemykseen.



Näin hän puhui vappuna Helsingissä:



”Oikeisto-vasemmisto-jako on menettämässä merkityksensä, koska perinteisiä sosialisti- ja porvaripuolueita ei erota mikään. Kaikki verottavat työtä tekevää keskiluokkaa yhtä himokkaasti ja vaativat rajoja auki. Uusi jakolinja kulkee globalistien ja kansallismielisten välillä.”



”Oma kansakunta ei ole illuusio. Suomalaisilla on oikeus omaan maahan eikä hyvinvointiyhteiskunta ole globaalinen sosiaalitoimisto johon kuka tahansa voi marssia esittämään röyhkeitä vaatimuksiaan.”



Jyväskylän puoluekokouksessa ehdokkaiden omat esittelypuheenvuorot voivat ratkaista vaalin. Halla-aholla on kykyä imaista kuulijat mukaan. Onnistuessaan hänellä on mahdollisuus puhua itsensä puheenjohtajaksi.