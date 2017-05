Politiikka

murentuu varmimmin niin, että kansalaiset saavat jatkuvasti epäillä vallankäyttäjien rikkovan lakeja tai hyviä tapoja julkisuudelta piilossa.Politiikan, talouden tai virkamiespäättäjien ei tarvitse edes syyllistyä mihinkään, vaan pelkkä epäilys väärinkäytöksistä riittää murentamaan uskoa vaikkapa äänestämisen mielekkyyteen.Tuorein esimerkki ilmiöstä on hallintarekisteri. Eduskunta on hyväksymässä hallituksen esityksen, joka avaa porsaanreiän suomalaisten osakeomistusten salaamiselle ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa.On vaikea uskoa, että yksikään vastuullinen yhtiö menee tuosta reiästä ulkomaille. Silti pelkkä mahdollisuus salaamiseen riittää herättämään kansalaisissa syviä epäluuloja.on muitakin lisääntyvän salailun mahdollistavia hankkeita kuin hallintarekisteri.Hallitus haluaa yhtiöittää lisää julkisia toimintoja, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä teiden ja muiden väylien ylläpitoa. Jo nyt esimerkiksi länsimetrohankkeen isoista epäselvyyksistä on ollut mahdotonta saada tietoa, vaikka rakentamisen kustantavat veronmaksajat.Suunnitteilla oleva tiedustelulaki taas antaisi salaiselle poliisille Supolle oikeuden loukata syvästi suomalaisten yksityisyyttä ilman, että asiasta pitää ehdottomasti kertoa kohteille jälkikäteen.Tiedustelulakien valmistelutyössä jäi voimaan julkisuuslain pykälä, jonka mukaan Supoa koskevat asiakirjat ovat julkisia 60 vuotta tiedusteluoperaatioiden jälkeen, jolloin kohteetkin saavat viimeistään tietää olleensa seurannan kohteena ilman rikos­epäilyä.yksi tarkoitus on taata kansalaisille keinot valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä. Pörssikaupan ja -omistamisen läpinäkyvyys taas lisää luottamusta osakemarkkinoiden toimintaan.Salaisen poliisin ja tiedustelupalvelujen toimintaa läpivalaistaan eri maissa sen vuoksi, että niistä ei kasvaisi valtiota valtiossa.On omituista, että julkisuuslain pykäliä ei ole uudistettu samaan tahtiin muun lainsäädännön kanssa. Demokratian takaavat julkisuuslait on syytä uudistaa nyt – ennen seuraavaa salailukohua.