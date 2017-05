Mihin puolueohjelmia tarvitaan? Miten estetään rikasta eliittiä viemästä valtaa? Porvoossa pelastettiin demokratiaa ja etsittiin uusia tapoja osallistua

Politiikka

Politiikka

HS

1 Alhainen äänestysinto huolestuttaa niin, että voi jo kysyä, onko vaaleissa äänestäminen muuttumassa vanhanaikaiseksi?

2 Mikä on paras tapa vaikuttaa tulevaisuuden demokratiassa?

3 Paljon puhutaan siitä, että politiikka on rikki. Kuka ja miten sen korjaisi?

4 Harva lukee puolueohjelmia. Mikä voisi korvata ne?

5 Millainen ihminen on tulevaisuuden poliitikko?

6 Miten varmistetaan, ettei varakas ja koulutettu eliitti omi valtaa?

7 Miten politiikan avoimuutta voitaisiin lisätä?