Uusi laki jakamassa työttömät kahteen kastiin – aktiivista ja onnekasta työtöntä palkitaan

Politiikka

Sosiaali- ja

Sosiaali- ja terveysministeriön

Hetemäen

Toiseen

Hyvä

Miksi hallitus säätää tämän niin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin?

Millainen työ katsottaisiin työksi?

Mitä tapahtuu, jos työtä ei saa?

Kertautuuko 4,65 prosentin alennus aina kolmen kuukauden jälkeen?

Milloin voi kieltäytyä töistä korvausta menettämättä?

Miksi palkansaajajärjestöt vastustavat mallia?

Onko valtiolla velvollisuus järjestää työllisyyttä edistäviä toimia?

Onko malli alueellisesti tasa-arvoinen?

Kuinka monta työpaikkaa hallitus on laskenut muutoksen tuovan ja paljonko laki maksaa valtiolle?