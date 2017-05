Alkaako nyt aivoton työhakemusten tehtailu? Heikkenevätkö vaikeimmin työllistyvien tuet? – HS käy läpi uusien työttömyyslakiesitysten keskeisiä kohtia

Politiikka

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Tiina Korhonen, pysyvätkö työttömän tuet ennallaan, kunhan hän hakee ihan mitä tahansa työpaikkaa vähintään kerran viikossa?

Miten määritellään, mitä työpaikkoja kunkin työttömän on soveliasta hakea, ettei hän menetä 60 päiväksi työttömyyskorvaustaan?

Kuka päättää, onko työtön hakenut työtä väärin?

Jos työtön ei kuitenkaan olisi täyttänyt kriteerejä, kuka päättää korvauksen heikentämisestä?

Missä tapauksissa työtön ei ole velvollinen hakemaan töitä?

Kymmenientuhansien työttömien mahdollisuudet saada töitä ovat esimerkiksi pitkän työttömyyden ja heikon koulutuksen takia surkeat. Heidän ainoa mahdollisuutensa välttää tukien heikkeneminen on osallistua työllisyyttä edistäviin palveluihin, joita valtion ei ole pakko tarjota. Mitä heille käy, jos työllisyyttä edistäviä palveluja ei ole edes tarjolla?

Eikö ole todennäköistä, että jatkossa vaikeimmin työllistyvien ja heikoimmassa asemassa olevien työttömien tuki todennäköisesti tulee heikkenemään 4,65 prosenttia?

Nykyisin työvoimarahojen riittävyydestä taistelee ja niiden jakamisesta huolehtii työ- ja elinkeinoministeriö. Jatkossa valtiovarainministeriö jakaa maakunnille köntän rahaa, jolla pitää hoitaa muun muassa terveysasiat, mutta myös työttömyys. Miten varmistetaan, että myös työttömyyden hoitoon jää rahaa?