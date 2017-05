Politiikka

(kesk) hallitus on ottanut yhdeksi päätavoitteekseen normien purun. Se pyrkii tavoitteeseen luomalla lisää normeja muun muassa työttömiä kurittamaan ja raivaamalla normeja, jotka rajoittavat alkoholin saatavuutta. Yhdistelmä on suorastaan tappava.Hallituksen puoliväliriihessä saatiin aikaiseksi nippu hankkeita, joilla työttömän elämä tehdään entistä tukalammaksi. Paljoa muuta siellä ei aikaiseksi saatukaan.Riihen antiin kuuluu esitys, että työttömän on raportoitava työnhakunsa jatkumisesta vähintään kerran viikossa verkkopalveluun, jota vasta suunnitellaan. Ellei työtön raportoi, hänen työnhakunsa voimassaolo päättyy, eikä hän saa työttömyyskorvausta ennen kuin on saanut sen uudelleen voimaan. Tämä voi kestää viikkoja.Työttömän pitäisi myös hakea vähintään kahtatoista avointa työpaikkaa kolmen kuukauden jakson kuluessa. Ellei hän osoita hakemuksillaan tai muilla toimillaan aktiivisuutta työn haussa, hän menettää työttömyyskorvauksensa kuudeksikymmeneksi päiväksi.ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuussa 332 000 työtöntä työnhakijaa. Kun jokainen heistä lähettää raportin työnhakunsa jatkumisesta kerran viikossa, raportteja kertyy vuodessa reilut 17 miljoonaa.Jonkun täytyy raportit ottaa vastaan, lukea ja tehdä niistä asianmukaiset johtopäätökset ja suositukset. Muutoin raportointi olisi pelkkää työttömien kiusaamista, eikä siihen tietenkään sorru hallitus, jossa on jopa ei-sosialistinen työväenpuolue valvomassa palkansaajien etua.Oletetaan varovaisesti, että yhden raportin käsittelyyn kuluu kymmenen minuuttia, ei sen enempää. Yksi viranhaltija ehtisi silloin käsitellä 48 raporttia päivässä, 240 viikossa ja 11 280 vuodessa, jos hän pitää viisi viikkoa lomaa.Todellisuudessa hän tuskin pääsee aivan tuohon määrään, koska virkailijat eivät tee täysiä kahdeksan tunnin työpäiviä ja ovat muutenkin poissa töistään kuin vain lomien vuoksi.Raporttien käsittelyyn tarvitaan silloin vähintään 1 500 uutta viranhaltijaa, sillä entisethän ovat ylityöllistettyjä jo ennestään, kuten tiedetään.Hakemuksia uusiin työpaikkoihin työtön työnhakija tekisi 48 vuodessa, kaikki 332 000 työnhakijaa yhteensä liki 16 miljoonaa. Oletetaan, että myös työhakemusten käsittelyyn käytetään kymmenen minuuttia jokaiseen. Silloin tarvitaan 1 400 ihmistä niitä käsittelemään.Todellisuudessa vakavasti otettavien työhakemusten käsittely vienee monin verroin pitemmän ajan. Mutta kuinkahan moni normien pakosta laadittu työhakemus olisi vakavasti otettava? Miten hakea kahtatoista työpaikkaa alueilla, joilla yhdenkin koulutusta ja työkokemusta vastaavan löytäminen on vaikeaa?ja työhakemusten käsittely synnyttäisi lähes 3 000 työpaikkaa. Tarvitaan siten vain noin 120 tällaista lisänormipakettia, niin töitä on kaikille 332 000 työnhakijalle. Täystyöllisyyteen päästään, kun yhdet tekevät raportteja ja hakemuksia ja toiset tarkastavat niitä.Suurimmat voittonsa normien purussa hallitus on saavuttamassa alkoholin saatavuutta rajoittavien säännösten väljentämisessä. Sen ansiosta muun muassa entistä väkevämmät alkoholijuomat ja limuviinat ovat tulossa ruokakauppoihin.Lähes kaikki asiantuntijat varoittavat seurauksista, mutta sehän ei hallitusta hetkauta. Sen tapoihin ei kuulu kuunnella kaiken maailman dosentteja muissakaan asioissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että alkoholin kokonaiskulutus lisääntyy 5–6 prosenttia. Se lisäisi kuolemia vähintään 150 ja sairaalahoitoa vaativia tapauksia 1 500–2 000 vuodessa.Osa kuolevista ja hoitoa tarvitsevista olisi työttömiä. Se sekä vähentäisi työttömien määrää että työllistäisi, muun muassa poliisia ja hoitohenkilökuntaa.Alkoholinormien raivaus on yli 20 kertaa vaarallisempaa kuin oli miinojen raivaus Suomen merialueilta sotien jälkeen vuosina 1944–1948. Siihen osallistuneista 2 000 miehestä 28 menetti henkensä, seitsemän vuodessa.