merkit talouden noususta al­kavat vahvistua, käynnistyy myös kamppailu mahdollisesti edessä olevan kasvun hedelmien jaosta.Ottajia on monella suunnalla, mutta näkyvintä on keskustelu palkoista. Tilanteesta riippuen oma ala on joko jäänyt jälkeen muista tai työn vaativuus ei näy riittävästi palkan suuruudessa.Vaatimus tasa-arvosta on vahvimpia perusteita. Kun vertaa naisten ja miesten palkkoja, erot ovat Suomessa yhä selvät.meillä sitten samasta työstä eri palkkaa? Se ei ole ongelman ydin vaan se, että työt ovat yhä jakautuneita miesten ja naisten aloihin. Naiset työskentelevät julkisella sektorilla ja palvelualoilla, miehet yrityksissä ja teollisuuden aloilla. Miehiä suosii myös katkeamattomampi uralla eteneminen.Kun valintojen polkua menee taaksepäin, huomaa naisten päätyvän opiskelemaan aloja, joilla tuleva palkkataso on todennäköisesti alempi kuin aloilla, jonne miehet suuntaavat.Ja vielä yksi askel taaksepäin: tyttöjen ja poikien suhtautuminen oppiaineisiin eriytyy jo koulussa. Käsitys kielistä tyttöjen aineina ja matematiikasta poikien aineena tulee esiin myös Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) tuoreessa kyselyssä Kun koulu loppuu.on varmasti ansainnut maineensa tasa-arvon edistäjänä. Erot perheen tuloissa tai varallisuudessa eivät enää rajoita mahdollisuuksia opintoihin niin kuin peruskoulu-uudistusta edeltä­vinä vuosikymmeninä.Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on silti parannettavaa, jos koulusta valmistuvilla on vahva käsitys työelämän luokittelusta miesten ja naisten aloihin.Asenteet periytetään helposti. Vuodeksi yläasteellamme piipahtanut matematiikan opettaja kehotti meitä poikia opiskelemaan ahkerasti omaa ainettaan, jotta saisimme hyvät ammatit. Tyttöjä hän kehotti etsimään hyvätuloiset miehet.Lauseita seurasi tietenkin hohotus, jotta puheet voisi kuitata huumorina, mutta muistijälki oli jo jätetty.Eräs aiempi kollegani oli puolestaan saanut kuulla äidinkielen tunnilla hyvänä vinkkinä, että poikien kannattaa valita ainekirjoituksessa asia-aiheet ja tyttöjen mielikuvitusaiheet.Yhteiskunta on mennyt noista ajoista paljon eteenpäin, mutta työtä on yhä jäljellä. Eikä ketju pysähdy kouluun, vaan asenteita muokataan jo päivä­kodeissa ja tietenkin myös kotona.