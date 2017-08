Perussuomalaisten repeäminen jatkuu nyt kentällä: Halla-aho pyrkii suoristamaan rivit, Uusi vaihtoehto yrittää saada jalansijaa piireissä

Tästä on kyse

Repeämä alkoi eduskuntaryhmästä



Perussuomalaisten puoluekokous valitsi kesäkuussa uudeksi puheenjohtajaksi Jussi Halla-ahon.



Keskusta ja kokoomus eivät olleet valmiita jatkamaan hallitusyhteistyötä Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa.



20 kansanedustajaa erosi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja perusti Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän. Se jatkaa hallituksessa, ja entiset perussuomalaiset ministerit jatkavat hallituksessa sen riveissä.



Uudella vaihtoehdolla on nyt 19 kansanedustajaa. Se on perustanut Sininen tulevaisuus -yhdistyksen, josta on tarkoitus tulla puolue.