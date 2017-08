Uuden vaihtoehdon ryhmänjohtaja Simon Elo haluaa pienentää pieni- ja keskituloisten verotusta

Politiikka

Viisi kysymystä Simon Elolle

tätä viisasta miestä!”Kukas se siellä sivupöydästä huutelee? Kas, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainenhan http://www.hs.fi/haku/?search-term=juhana+vartiainenhan se. Kehut hallituskumppani Uuden vaihtoehdon ryhmänjohtaja Simon Elolle http://www.hs.fi/haku/?search-term=simon+elolle Vartiaiselta kirpoavat veropuheista.”Oleellista on se, että työn verotusta voidaan pieni- ja keskituloisilta keventää, ja sitä kautta edistää työllisyyttä. Linjamme puolueena on, että haluamme olla keskiluokan verokapina”, Elo sanoo eduskunnan pikkuparlamentin ravintolassa.Elo sanoo perussuomalaisista kesäkuussa eronneen Uusi vaihtoehto -ryhmän, tai pian muodostettavan Sininen tulevaisuus -puolueen ajavan Suomen kokonaisveroasteen keventämistä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen kokonaisveroaste kääntyy tänä vuonna laskuun ensi kertaa sitten vuoden 2010 ja on 43,1 prosenttia.Haastattelu jatkuu videon jälkeen.että Vartiainen ei ollut kuulemassa keskustelua hetkeä aiemmin. Silloin tuskin olisi kehuja kirvonnut, sillä esillä oli kotihoidontuki.Juhana Vartiainen on pitkään http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002531218.html patistellut äitejä kotoa töihin, ja yksi keino tähän olisi kotihoidontuen lyhentäminen. Siniselle tulevaisuudelle se ei Elon mukaan käy.”Meille käy se, että perhevapaauudistuksesta keskustellaan. Mutta ennen kuin neuvotteluihin lähdetään, meidän lähtökohta on, että kotihoidontuen kestoa ei voida lyhentää. Se on kynnyskysymys.”Myöskään kotihoidontuen rahallista määrää puolue ei halua pienentää. Puolue on valmis keskustelemaan porrastamisesta esimerkiksi niin, että lapsen ollessa nuorempi, tukea maksetaan enemmän.Elon mielestä on tärkeää, että lasta voidaan hoitaa kotona mahdollisimman pitkään perheen niin halutessa. Työelämän ja perhepolitiikan välillä tulee löytää tasapaino. Näitä yksityiskohtia hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja Sininen tulevaisuus käyvät tarkemmin neuvotteluissa läpi.Viime viikolla Elon vastinpari keskustassa, ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=antti+kaikkonen esitti pienituloisimpien takuueläkkeen korottamista. Elolle se sopii, kunhan se toteutuu veroja korottamatta. Kuinka tämä yhtälö ratkaistaan?”Kyllä tämä hallitus ratkaisut keksii.”tulevaisuuden kannatus on Helsingin Sanomien tuoreimmassa kannatusmittauksessa http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005295694.html ollut 2,5 prosentissa, selvästi alle esimerkiksi perussuomalaisten suosion.Elon mukaan lähtökohta uudelle puolueelle on hankala.”Mutta millään puolueella ei ole ollut niin hyvä asetelma kuin meillä”, Elo sanoo viitaten puolueen viiteen ministeriin ja 19 kansanedustajaan.Perussuomalaisista on kritisoitu uutta ryhmää ”hillotolppalaisiksi”, jotka haluavat turvata tiettyjen henkilöiden, kuten Timo Soinin http://www.hs.fi/haku/?search-term=timo+soinin , ministerinsalkut.”Haluamme turvata sen linjan, mitä Suomen hallitus on ajanut, ja johon sitouduimme kaksi vuotta sitten”, Elo vastaa.”Epäjohdonmukaisempaa on, että syksyllä salissa on edustajia, jotka ovat kaksi vuotta puhuneet hallituksesta hyvää ja ottaneet kunniaakin siitä, mitä hallitus tekee. Syksyllä he haukkuvat hallituksen tekoja.”tulevaisuus joutuu tekemään tilintekoa menneisyytensä kanssa, jos se haluaa irrottautua uskottavasti Jussi Halla-ahon http://www.hs.fi/haku/?search-term=jussi+halla-ahon johtamista perussuomalaisista. Aamulehden https://www.aamulehti.fi/kotimaa/timo-soini-perussuomalaiset-on-nyt-ihmisvastainen-puolue-200287832/ haastattelussa Timo Soini (uv) kutsui nykypersuja ihmisvastaiseksi puolueeksi, ja sama käsite toistuu Elon puheessa.”Kun katsoo taustavoimia Halla-ahon takana, niin suorastaan ihmisvastaiseen suuntaan siellä mennään.”Halla-ahon takana on Elon mukaan sellaisia ihmisiä, joille mikään ei riitä maahanmuuttopolitiikassa.”Vaikka laittaisi rajan kiinni, tai vaikka ammuttaisiin Suomeen tulevia pakolaisia kiväärillä, nämä samat ihmiset sanoisivat, että ’Miksei ammuttaisi tykillä?’.””Toki haluamme tehdä siihen pesäeroa. Teimme sen heti selväksi, kun tulimme ulos uuden ryhmän kanssa ja sanoimme että meillä on nollatoleranssi rasismille. En tiedä, miten sitä sen vahvemmin voisi tehdä.”jäseneksi vuonna 2010 liittynyt Elo myöntää, että hän ja hänen ryhmänsä joutuu katsomaan peiliin sen suhteen, tuliko yhtenäisyyttä korostettua liian pitkään.”Menneisyyskin pitää käsitellä. Meidän pitää olla inhimillinen puolue ja ajaa niitä arvoja, mitkä perussuomalaisissa oli hyviä. Ajaa pienen ihmisen asiaa, olla kansanvallan sanansaattaja ja käytännönläheinen uudistaja.”Suomen Kuvalehden haastattelussa Elo vihjasi, että Venäjä olisi vaikuttanut Halla-ahon nousuun perussuomalaisten johtoon.”Kuka hyötyy siitä, että Suomeen tulee hallituskriisi?” Elo kysyy.Hän niputtaa nettisivusto MV-lehden, sen perustajan Ilja Janitskinin http://www.hs.fi/haku/?search-term=ilja+janitskinin ja Venäjän vaikutuspyrkimykset Euroopassa yhteen.”Venäjähän on halunnut heikentää Euroopan yhtenäisyyttä. Oli keinot Suomessa mitkä tahansa, selvää on, että Suomessakin tätä toimintaa harjoitetaan. Minusta tämä valemedia on osa sitä toimintaa.”Janitskin kirjoitti venäläisessä sosiaalisen median palvelussa VK:ssa Halla-ahon valinnan jälkeen ”taktiikan onnistuneen”. Soinin perussuomalaisia kohtaan oli heitetty riittävästi likaa.”Eivät he ole salailleet tyytyväisyyttä siihen, mihin perussuomalaiset on menossa”, Elo sanoo.Sylttytehtaan jäljet johtavat asiassa Elon mukaan todennäköisesti Venäjälle. Hän sanoo itse saaneensa masinoitua negatiivista palautetta nettikirjoittajilta.”On tullut erilaisia solvauksia, tappouhkauksiakin. Ne on laitettu turvallisuusviranomaisille eteenpäin.”Elo sanoo muuttaneensa käytöstään arkielämässä varovaisemmaksi. Joidenkin läheisten puhelinnumerot on jouduttu salaamaan.Samanlaisia reaktioita olisi tuskin odotettavissa, jos vaikkapa demarit tai keskusta hajoaisivat kahtia. Miksi siis perussuomalaisten hajoaminen herätti näin kovia tunteita?”Siinä ei ole kyse enää poliittiseen linjaan liittyvästä kriittisyydestä, vaan jopa vihasta ja ihmisvastaisuudesta.”nousi politiikkaan alun perin nettikirjoittelun kautta. Hän sanoo olleensa aktiivinen Jussi Halla-ahon blogin keskustelupalstaksi perustetulla Hommaforumilla ”kolme–neljä vuotta” vuosikymmenen vaihteessa.Silloin kirjoittelu oli Elon mukaan paljon nykyistä asiallisempaa. Nykyään sielläkin on hänen mukaansa nettihäiriköitä, jotka ”sekoittavat pakkaa”.”Hallitustaipaleen aikana sanankäyttö siellä on entisestään koventunut, koska joidenkin mielestä hallitus ei tee riittävän kovaa politiikkaa.”Elon profiilin kohdalla Hommaforumilla lukeekin ”Takinkääntäjä”.”Itse en ole enää sinne viime vuosina aktiivisesti kirjoittanut myöskään sen vuoksi, että siellä ei ole minusta kovin paljoa pidetty.”pääministeri Juha Sipilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+sipilan (kesk) hallitus on tehnyt hyvää maahanmuuttopolitiikkaa.”Me haluamme auttaa hädänalaisia sekä Suomessa että maailmalla. Mutta Suomi on pieni kansakunta, ja pystyy siinä tekemään oman osansa, ei määräänsä enempää.”Sisäministeri Paula Risikon http://www.hs.fi/haku/?search-term=paula+risikon (kok.) ehdotukseen http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005170462.html pakolaiskiintiön nostamisesta 1 050:een Elo ei suostu. Suomen kiintiö on nyt 750 pakolaista vuodessa. Kiintiössä otetaan vastaan YK:n pakolaisjärjestön uudelleensijoitettavaksi esittämiä pakolaisia.Elo haluaisi ennemmin saada Itä-Euroopan maat, kuten Puolan ja Tšekin osallistumaan EU:n sisäisiin turvapaikanhakijoiden siirtoihin. Sen kuitenkin tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen.”Jos menemme pakollisuuden tielle tämän suhteen, niin mitä Itä-Euroopan maita tunnen, on se varma tapa jakaa EU kahtia.””Se olisi Suomelle vahingollista, koska me tarvitsemme Itä-Euroopan maita EU:ssa, jos siellä itsekin olemme.”

1 Mistä asiasta voisit puhua koko yön?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan tulevaisuudesta. Palataanko jälleen siihen aikaan historiassa, jossa suuret sanelevat ja pienet vikisevät? Se ei ole Suomen eikä Euroopan etu. Olen EU-kriitikko, mutta EU:n hallitsematon hajoaminenkaan ei olisi Suomen etu.

2 Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

Itselleni yksi vahva ponnin lähteä aikanaan lähteä perussuomalaisiin EU-kriittisyyden lisäksi olivat kristillissosiaaliset arvot. Olen papin poika, ja kristilliset arvot ovat olleet merkittävä tekijä.Kun on seitsenlapsisesta perheestä, on tottunut jakamaan asioita, ja kannatan hyvinvointiyhteiskuntaa. Kannatan, että jaamme sitä kakkua, mitä tuotamme. Mutta kakun jakamisessakin pitää olla kohtuus.

3 Mikä on maailman suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

Työttömyys. Se vaikuttaa tänään niin moneen kysymykseen. Se on perimmäinen syy Suomessa monen ihmisen pahoinvointiin. Se on myös perimmäinen syy siirtolaiskriisiin.

4 Mikä on paras muistosi perussuomalaisista?

Ne lukuisat hyvät ihmiset. Ja se peruslinja, mietittiin ihmisen kautta ratkaisuja, mikä oli jo Veikko Vennamon ajoista peruja.

5 Kuinka vietät viikonloppusi?

Perheen parissa. Jos siinä jonkun hyvän leffan katsoisi ja pojan kanssa ulkona riehuisi, niin se on hyvä viikonloppu.