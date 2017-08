Politiikka

Kehitysyhteistyörahat jäävät yhä kauemmaksi tavoitteesta – osuus suhteessa bkt:hen painuu jo 0,39 prosenttiin

Suomi jatkaa ensi vuonna yhä kehitysyhteistyörahojen leikkuulinjalla.



Valtiovarainministeriön torstaina julkistaman budjettiesityksen mukaan kehitysyhteistyöhön varataan vuonna 2018 yhteensä 876,8 miljoonaa euroa.



Tämän vuoden budjetissa summa on 881 miljoonaa euroa.



Tämänhetkisten ennusteiden mukaan ensi vuoden kehitysrahojen osuus vastaa enää vain 0,39 prosenttia bruttokansantulosta. Tänä vuonna osuus on noin 0,4 prosenttia, vuotta aiemmin 0,44 prosenttia.



Vuonna 2015 bruttokansantulo-osuus oli vielä 0,55 prosenttia.



Hallitusohjelman mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoite on kuitenkin nostaa kehitysrahoituksen osuus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.



Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön valtiovarainministeriö esittää ensi vuodelle 537 miljoonaa euroa.



Varsinaisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi jatkaa kehitysmaainvestointien tukemista finanssisijoitusten avulla. Varoja käytetään myös ilmastotoimien rahoitukseen YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti.



Kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin esitetään ensi vuodeksi 130 miljoonaa euroa. Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääomaa esitetään korotettavaksi kymmenellä miljoonalla eurolla.