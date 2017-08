Politiikka

Ulkoministeriö joutuu muuttamaan osoitetta New Yorkissa – myös Pekingissä suurlähetystö etsii uusia tiloja

Ulkoministeriöllä on ensi vuonna edessä osoitemuutoksia kahdessa merkittävässä maailman metropolissa, New Yorkissa Yhdysvalloissa ja Kiinan pääkaupungissa Pekingissä.



Molemmissa kaupungeissa Suomi joutuu muuttamaan pois tiloista, jotka sijaitsevat nyt vuokrakiinteistöissä.



Pekingin suurlähetystön kansliakiinteistöt ovat ulkoministeriön mukaan myös erittäin huonossa kunnossa.



New Yorkissa omistaja myi tilat, joissa Suomen pysyvä YK-edustusto ja pääkonsulaatti nyt sijaitsevat. Ministeriöstä kerrotaan, että uusi osoite muuttuu hitusen nykyistä etäämmälle YK:n päärakennuksesta.



Muutoista aiheutuu valtiolle ensi vuoden budjettiehdotuksen mukaan myös merkittäviä kustannuksia.



Yhteensä ulkoministeriön rakennus- ja korjaushankkeisiin on varattu ensi vuonna neljä miljoonaa euroa.



New Delhin suurlähetystön usean vuoden remonttihanke päättyy ensi vuonna, ja siihen tarvitaan rahaa enää 100 000 euroa. Remontin kokonaiskustannusarvio on runsaat 14 miljoonaa euroa.



Suomen lähetystöverkosto on määrä pitää ensi vuonna ennallaan. Myanmarin Yangonissa edustustoa kuitenkin hitusen vahvistetaan. Mahdollisesti läsnäoloa vahvistetaan myös Etelä-Amerikassa.