Sininen tulevaisuus on ”äärikeskustalainen”, Jussi Niinistö sanoo – Halla-aho kuittaa: Ministeri pohti rotukysymyksiä nuorempana

Sininen tulevaisuus on ”äärikeskustalainen”, Jussi Niinistö sanoo – Halla-aho kuittaa: Ministeri pohti rotukys

Jussi Niinistö http://www.hs.fi/haku/?search-term=jussi+niinisto kerää Asema-aukiolla keräämässä nimiä Sininen tulevaisuus -yhdistyksen kannattajakortteihin, jotta yhdistys saataisiin muutettua puolueeksi.Asema-aukiolla on tiistaiaamupäivällä hiljaista, ja ensimmäisen vajaan puolen tunnin aikana vain yksi ihminen on tullut allekirjoittamaan. On hyvä aika kysyä Jussi Niinistöltä, mikä erottaa Sinisen tulevaisuuden muista puoleista.

Minkälainen oikeistopuolue Sininen tulevaisuus on, Jussi Niinistö?

”Onko se ylipäänsä oikeistopuolue?

Olette ilmoittanut olevanne verokapinapuolue ja vihollinen on punainen. Kokeillaan toisinpäin. Määrittele paikkanne oikeisto–vasemmistoakselilla suhteessa keskustaan ja kokoomukseen.

”Olemme äärikeskustalainen kansanliike. Vähän vitsailen, mutta samassa keskustassahan tässä ollaan kuin aikaisemminkin perussuomalaisten kanssa, eli keskustalainen kansanliike, tai keskustaan nojaava populistinen virtaus mukana.

Tunnetko yhteyttä alt-righthttp://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005325906.html -oikeistoliikkeeseen?

”Mikä se on?”

Kansallismielisen oikeistolaisuuden värittämä liike.

”En tunne tuota termiä. Mutta totta kai Sininen tulevaisuus on kansallismielinen liike, se on ihan selvä. EU-kriittinen, kansallismielinen.”

Entäs populistinen, miten sen määrittelet?

”Populistinen on sellainen , joka kuuntelee Suomen kansan ääntä. Ei ole mitään ay-järjestöjen talutusnuorassa oloa tai työmarkkinajärjestöjen ylipäänsä.”

Keskustan lähistöllä, missä halutaan veroastetta alas ja pidetään keskiluokan puolta, on puoluekentällä vähän ruuhkaa. Mitkä ovat teidän erottautumiskeinonne?

”Ruuhkaa todellakin on poliittisessa keskustassa. Sinnehän moni pyrkii. Se on selvä, että vasemmisto ei enää vedä. Katsotaan vaikka historiallisesti eduskunnan paikkajakaumaa niin milloin näin vähän on ollut vasemmiston kansanedustajia, jos vihreitä ei lasketa vasemmistoon.””Keskusta on luonteva paikka Siniselle tulevaisuudelle, koska me katsomme, että lähdemme siitä suomalaisuusliikkeestä joka 1800-luvulla lähti liikkeelle, synnytti alkiolaisen liikkeen ja siitä sitten syntyi Suomen maaseudun puolue ja siitä erkaantui perussuomalaiset ja siitä erkaantui sitten Sininen tulevaisuus.”

Eli taistelette ennen kaikkea äänistä keskustan ja perussuomalaisten kanssa?

”Tavoite on että pystymme keräämään ääniä laidasta laitaan aivan niin kuin perussuomalaiset parhaimmillaan pystyi. Olemme tällainen monikärkiohjus, emme mikään yhden asian liike.”

Entä mitä eroja teillä on perussuomalaisiin verrattuna suhteessa maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen?

”Eilen [maanantaina 14.8.] Sampo Terho http://www.hs.fi/haku/?search-term=sampo+terho ja Simon Elo http://www.hs.fi/haku/?search-term=simon+elo määrittelivät tätä kysymystä mielestäni aika hyvin. Eli emme hyväksy ihmisvastaisuutta eikä toiminnassamme saa olla henkilöitä, jotka ovat saaneet lainvoimaisen tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, esimerkiksi. Emme flirttaile rasismin kanssa, vaan pyrimme olemaan maahanmuuttopolitiikassa realistisia ilman rasismia.”

Entäs monikulttuurisuus?

”Ajatellaan vaikka sillä tavalla, että voiko tänne tullut maahanmuuttaja joskus olla aivan samanlainen suomalainen samanlaisin oikeuksin kuin me. Me uskomme siihen, että kyllä näin on. Että jos on maassa maan tavalla, tekee työtä, maksaa veroja tai muuten on kelpo kansalainen, niin ei mitään ongelmaa kotoutumisen kautta aikanaan, jos hän itse niin kokee, niin kutsua suomalaiseksi. Luulen, että tämä on sellainen seikka joka varmaan erottaa meitä perussuomalaisista.”

Millä lailla? En näe vielä eroa.

”On tällainen käsitys siitä, että voi olla vain etnisesti suomalainen, tietyssä osassa. Tämä on tietysti asia, jota voi perussuomalaisilta kysyä. En väitä, että se olisi olennainen linjaus, mutta näin moni ajattelee. Meillä on taas tällainen käytännönläheisempi näkemys tähän asiaan, eli kyllä Suomeen voi kotoutua.

Eli se suurin ero perussuomalaisiin on se, että moni perussuomalaisten kannattajista sinun käsityksesi mukaan ajattelee niin, että täytyy olla etnisesti suomalainen ollakseen suomalainen vaikka tämä ei ole perussuomalaisten linjaus?

Kysytään

”Siinä se aika lailla kiteytettynä tuli.”perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta http://www.hs.fi/haku/?search-term=jussi+halla-aholta

Jussi Niinistön mukaan moni perussuomalaisten kannattaja lähtee siitä, että täytyy olla etnisesti suomalainen ollakseen suomalainen. Onko näin?

Jussi

”Perussuomalaisia äänesti viime vaaleissa puoli miljoonaa suomalaista. En tiedä keneen väite varsinaisesti kohdistuu”, Halla-aho vastaa.Hänen mukaansa suomalaisuudella voidaan tarkoittaa etnolingvistisesti määriteltyä kansanryhmää tai kansallisuutta ”niin kuin Niinistö ja Sampo Terho kansallisuusaatteen miehinä varmasti tietävät”.”Mitä tulee rotupoliittisiin kysymyksiin, niin ymmärtääkseni Jussi Niinistö on niitä harrastanut paljonkin. Hänhän toimitti aikoinaan oliko se Valkoinen rintama -nimistä lehteä, jota pidettiin voimakkaan äärioikeistolaisena. Siinä näitä rodullisia kysymyksiä pohdittiin.””Luulen, että Sininen tulevaisuus yrittää nyt keinotekoisesti jollakin tavalla profiloitua mustamaalaamalla perussuomalaisia.”Halla-aho kertoo Niinistöstä poiketen tuntevansa hyvin vaihtoehtoisesta oikeistosta Amerikassa usein käytetyn alt-right -määreen.Amerikkalaisten peruskäsitykset esimerkiksi taloudesta eroavat kuitenkin niin paljon eurooppalaisesta ajattelusta, että alt-rightin oikeistolainen tai neoliberaalinen luonne ei Halla-ahon mukaan sovi määrittelemään perussuomalaisiakaan.Halla-ahon mukaan perussuomalaisen ajattelun ohjenuoran voisi tiivistää sanoihin kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus.Suomen kansalaisuuteen voi Halla-ahon mukaan voi ”integroitua” kuka tahansa.”Ongelmat maahanmuutosta syntyvät, kun yhdistetään hyvin kaukaisista kulttuureista tulevat ihmiset sellaiseen vastanottopolitiikkaan, joka pyrkii korostamaan tulijoiden erilaisuutta ja erityisyyttä – sen sijaan, että kannustaisi tai suorastaan pakottaisi ihmiset integroitumaan maassa asuvien ihmisten enemmistön elämäntapaan ja arvomaailmaan”, Halla-aho selittää perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan ydintä.