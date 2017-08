Politiikka

Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin: Puolueen kannatuksen nosto on tärkeämpää kuin päästä hallitukseen

”Syyt löytyvät

Surkea

Sdp:n imagossa

Vasemmistopuolue

Viisi kysymystä Sanna Marinille

sekä politiikan sisällöstä, että henkilöistä jotka antavat kuvan sille politiikalle”, sanoo Sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin http://www.hs.fi/haku/?search-term=sanna+marin Kyse on Sdp:n kannatuksesta, joka Yleisradion gallupissa oli vaivaiset 15,9 prosenttia. Sdp:tä edellä ovat kokoomus, vihreät ja keskusta.Nykyisillä kannatusluvuilla Sdp:n hallituspaikka vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen näyttää etäiseltä.”Jos meillä on tämänkaltainen kannatustilanne, mikä nyt näyttää vaaleissa tulevan, tämäntyyppiseen hallitukseen joka nyt on, emme apupuolueeksi lähde”, Marin sanoo.”Sosialidemokraattien ei pidä lähteä porvaripolitiikan takuumieheksi.”Sanna Marinin puhe kertoo vakavasta huolesta. ”Ensimmäinen tavoite ei ole saada ministeripaikkoja, vaan saada vahvistettua kannatusta, jotta oikeasti saamme vietyä eteenpäin asioita joita ajamme.” Antti Rinne http://www.hs.fi/haku/?search-term=antti+rinne valittiin helmikuun puoluekokouksessa Sdp:n johtoon toiselle kaudelle. Rinne sanoi silloin, että kevään kuntavaaleissa mikään muu tulos ei tyydytä kuin voitto. Sitä ei tullut.Sanna Marin ei ollut ehdolla puheenjohtajaksi. Hän sanoo, ettei uskonut romahdukseen kuntavaaleissa.”Kannatuslukumme olivat ennen kuntavaaleja oikeansuuntaiset ja samoin kannatuskehitys. Arvioin silloin, että kun puheenjohtajamme on istunut vasta yhden kauden, annetaan hänelle vielä tukea.”Niin suurta paniikkia Sanna Marin ei tunnusta, että ylimääräinen puoluekokous pitäisi kutsua koolle.”Se on tosi iso asia, jos näin tapahtuisi. Minä en sitä toivo. Se olisi poikkeustilanne, josta tuskin syntyy mitään hyvää. Odotukset uudelle puheenjohtajalle olisivat aika kovat, niitä olisi vaikea lunastaa.””Meillä on mielikuvaongelma. Jos me voisimme ratkaista sen vaihtamalla puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ratkaisu olisi helppo.”kannatus on poikkeuksellista pääoppositiopuolueelle. Puoluetoimistossa syyt on tutkittu.”Kuntavaaleissa hävisimme kasvavilla kaupunkiseuduilla. Emme näytä enää uskottavalta vaihtoehdolta nuorelle arvoliberaalille sukupolvelle”, Marin sanoo.”Pelkoni on että Helsingin ilmiö toistuu muilla kaupunkiseuduilla eli vihreät kilvoittelee kokoomuksen kanssa suurimman puolueen paikasta ja Sdp jää kolmanneksi tai neljänneksi. Kun tulevaisuudessa näillä kaupunkiseuduilla asuu entistä suurempi osa väestöstä, Sdp:n kannatuskehitys ei voi muodostua tätä paremmaksi jos suunta ei muutu.”Marinin mukaan Sdp voisi puhutella arvoliberaaleja kaupunkilaisia taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen teemalla. ”Tämän pitäisi ohjata koko meidän toimintaa. Silloin he voisivat hakea kotia meistä vihreiden sijasta.”Marin on nimitetty Sdp:n kaupunkistrategiatyön vetäjäksi kannatuksen nostamiseksi kaupunkiseuduilla. ”Nyt kun tiedetään mitä meidän pitää tehdä, tarvitaan tahto toteuttaa se. Pitää muuttaa toimintatapoja.”Vihreiden kannatuksen nousua Marin sinänsä ei pidä pahana, koska arvoliberaali maailmankuva yhdistää. ”Vihreät ovat tulleet sosialidemokraattien tontille, mutta en pidä sitä huolestuttavana. Pidän hyvänä, että arvot mitä edustamme saavat jalansijaa”, Marin sanoo.isoin ongelma on Marinin mukaan sukupolvien välinen iso kuilu. Porukka puolueessa on ikääntynyttä eikä politiikka puhuttele nuorta väkeä.”Meidän pitää saada nuoria kuntapäättäjiä entistä paremmin esiin”, Marin sanoo ja mainitsee esimerkkinä demarinuorten puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven http://www.hs.fi/haku/?search-term=mikkel+nakkalajarven Rovaniemeltä.Sdp:n imagoon liittyy myös läheinen kytkös ay-liikkeeseen. ”Se ei ole meidän isoin ongelma, en lähtisi tekemään pesäeroa ay-liikkeeseen. En usko että se ratkaisisi kannatuksessamme juuri mitään.”Poliittisen kentän oikealta laidalta Sdp:tä haukutaan kehityksen jarruksi, pysähtyneeksi ei-puolueeksi. Marinin mukaan siinä on kyse poliittisen vastustajan leimaamisesta.Silti Sdp tyrmää säännöllisesti toimet, joita hallitus virittelee esimerkiksi työttömien aktivoimiseksi. ”Hallituksen työllistämispolitiikka ja talouspolitiikka ovat huonoja. Se johtuu siitä”, Marin vastaa.Saman tylytyksen saa hallituksen työmarkkinapolitiikka. ”Kiky-sopimus oli epäoikeudenmukainen, se leikkasi pienipalkkaisilta ihmisiltä joilla on jo vähän ja jotka tekevät pitkää päivää.”Marinin mukaan hallituksen pitää ensi vuoden budjetissa kompensoida palkansaajille se mitä kiky-sopimuksessa heiltä vietiin. ”Muihin veronkevennyksiin ei ole varaa. Pääomien ja finanssimarkkinoiden verotusta pitää käyttää lisää”, hän linjaa.Oikeisto-vasemmisto -janalla Marin sijoittaa Sdp:n edelleen vasemmistopuolueeksi, osin juuri talouspolitiikan näkökulmasta. Erään näkemyksen mukaan parempi puolueita erottava jakolinja kulkee kansallismielisten ja globalistien välillä. ”Tässä jaossa me olemme globalisteja.”on kuitenkin jättämässä sosialismin historiaan.Sdp:n voimassa olevan periaateohjelman mukaan ”sosialidemokratia on yhteiskunnallista uudistustyötä sosialismin arvojen perustalta.”Puoluehallituksen esityksessä uudeksi periaateohjelmaksi sosialismia ei enää mainita. Toveri-sanan käyttämisestä Sanna Marin luopui jo vappupuheessaan.”Historia ei ole taakka, olen siitä ylpeä. Se ei tarkoita sitä, ettei meidän pidä uudistua.”

1 Kehu hallituksen edustajaa

Kari Tolvanen http://www.hs.fi/haku/?search-term=kari+tolvanen (kok) on lakivaliokunnan puheenjohtajana hoitanut tehtävänsä erinomaisesti ja valiokunnassa on tosi hyvä henki. Siellä on voitu tehdä hallitus-oppositio -rajat ylittävää hyvää yhteistyötä. Monesta asiasta on löydetty yhteinen sävel.”

2 Kenen kanssa olit viimeksi lounaalla?

”Olin puoluesihteeri Antton Rönnholmin http://www.hs.fi/haku/?search-term=antton+ronnholmin ja kahden puoluetoimiston uuden työntekijän kanssa Kalliossa – vihreiden kannatusalueella. Meillä on palkattu poliittisen toiminnan päällikkö Mikko Koskinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=mikko+koskinen ja järjestöpäällikkö Jenni Suominen http://www.hs.fi/haku/?search-term=jenni+suominen , nuoria ihmisiä molemmat. Puhuimme lounaalla järjestö- ja työryhmätyön uudistamisesta.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Luin Agatha Christien http://www.hs.fi/haku/?search-term=agatha+christien Hercule Poirot´n kun olin mieheni kanssa lomareissussa. Luin varmaan seitsemän Christien kirjaa, ne ovat hyvää lomalukemista. Olisikohan se viimeinen ollut Murha Mesopotamiassa.”

4 Mistä suutuit viimeksi?

”Kesä on mennyt niin hyvin, että en ole suuttunut koko kesänä. En ole hirveän vihainen ollut. Hallituspolitiikka yleisesti suututtaa.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Ajattelin tavata kummipoikaani, joka on kohta vuoden vanha. Tänä viikonloppuna ei ole politiikan asioita, vaan enemmänkin henkilökohtaisia asioita.”