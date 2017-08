Lisätäänkö turvapaikanhakijoiden valvontaa, entä miten estetään heihin kohdistuva kansalaisraivo? Kahdeksan kysymystä sisäministeri Risikolle Turun puukotuksista

Politiikka

Lisätäänkö turvapaikanhakijoiden valvontaa, entä miten estetään heihin kohdistuva kansalaisraivo? Kahdeksan ky

Juuri nyt

Suojelupoliisin

Sisäministeri Paula Risikko, miksi uhka-arviota ei ole syytä nostaa?

Viranomaistietojen mukaan epäiltynä on viisi marokkolaista, joista yhdestä on kansainvälinen etsintäkuulutus. Pääepäilty on 18-vuotiaaksi itseään väittävä marokkolainen turvapaikanhakija. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että neljä muuta pidätettyä ovat osallisia iskuun?

Miksi teidän käsityksenne mukaan isku osui nyt Suomeen?

Miten radikalisoituneiden turvapaikanhakijoiden tarkkailua aiotaan muuttaa vai aiotaanko?

Mitä ministerinä aiotte tehdä sen eteen, että turvapaikan hakijoihin ei kohdistu kansalaisraivoa?

Miksi esimerkiksi Helsingissä Kamppi oli täynnä poliiseja konekiväärien kanssa? Oliko kyseessä kansalaisia rauhoittava voimannäyttö, vaikka uhkataso ei ole muuttunut?

Supon Pelttari mainitsi, että turvapaikkamenettelyä käytetään väärin terroritarkoituksessa ja että suojelupoliisi on kertonut tästä mahdollisuudesta jo vuonna 2015. Johtaako tämä terroriteko joihinkin politiikan muutoksiin suhteessa turvapaikanhakijoihin?

Sosiaalisessa mediassa heräsi lauantaina kohu, kun kutsuitte tiedotustilaisuudessa pääepäiltyä ”ulkomaalaisen näköiseksi”. Miten vastaatte tähän?