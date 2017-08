Sdp:lle lankesi ratkaisijan rooli uusien tiedustelulakien voimaantulossa – Olisiko uusilla laeilla voitu estää Turun puukotukset?

Politiikka

Sdp:lle lankesi ratkaisijan rooli uusien tiedustelulakien voimaantulossa – Olisiko uusilla laeilla voitu estää

Suojelupoliisi

Ratkaisijan

Mitä uusia valtuuksia Supo ja Puolustusvoimat saisivat?

Olisiko tiedustelulaki voinut estää Turun puukotukset?

Miksi tiedustelulakia arvostellaan?

Sdp:n

Miten tästä eteenpäin?